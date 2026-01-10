Las elecciones de 2026 no se pueden aplazar y están blindas contra el fraude: registrador

El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que las elecciones de 2026 están blindadas contra el fraude. Foto: Óscar Pérez

En momentos en que se calienta con más fuerza la campaña a Congreso y Presidencia, sacudida en los primeros 10 días de enero por la dura confrontación que hubo entre Colombia y Estados Unidos —y que ahora está en fase de desescalamiento—, la Registraduría dejó en claro dos asuntos determinantes para las próximas citas a urnas.

El jefe de la organización electoral, Hernán Penagos, aseguró que todo está listo para que el próximo 8 de marzo se elija a un nuevo Congreso y que el 31 de mayo se dé la primera vuelta presidencial. Incluso, los veedores internacionales, como la Unión Europea, junto a los de carácter nacional, ya están ejerciendo funciones para garantizar la transparencia y legalidad de los comicios.

Penagos le dijo a El Espectador que el país puede tener garantías de que no habrá fraude electoral, aunque advirtió que otra cosa son los errores humanos que se puedan dar; además, dejó en claro que bajo ninguna circunstancia se pueden aplazar las elecciones.

“Son tantas las personas que están alrededor del proceso que es imposible hablar de fraude electoral en Colombia. Yo he dicho que se pueden cometer errores, porque en esto trabajan seres humanos, pero delitos nunca. Los jurados de votación son los que cuentan los votos en Colombia, no la Registraduría; son 700.000 hombres y mujeres que apoyan el conteo de votos; cerca de 9.600 que hacen parte de la comisión escrutadora, que hacen una de las etapas más importantes, que es declarar los resultados en cada municipio y ciudad de Colombia; son jueces de la República, registradores de instrumentos públicos y notarios. También están los testigos electorales; hoy en Colombia, si así lo quisieran los partidos políticos, que son 28, pueden nombrar un testigo por cada una de las 125.000 mesas de votación, por lo que se puede multiplicar 28 por 125.000”, precisó Penagos.

En torno a los cuestionamientos que han surgido desde diferentes estamentos, incluyendo al presidente Gustavo Petro y algunas fuerzas de izquierda que lo rodean, los cuales giran en torno a una supuesta falta de garantías, el registrador Penagos dejó claro que todo está abierto a vigilancia y que las organizaciones políticas tienen la potestad de hacer las veedurías que consideren importantes en todas las fases de los comicios, incluyendo la verificación de softwares.

“No hay norma en Colombia que pueda lograr que se suspendan o cancelen las elecciones nacionales en Colombia; por ningún motivo, ni de orden público, ni circunstancias derivadas con emergencias de una u otra naturaleza. Y esto pasa, entre otras razones, porque Colombia es un Estado constitucional y las normas claramente así lo definen. No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia. Se elegirá a un nuevo Congreso y un nuevo presidente con transparencia e integridad. Además, tendremos durante estos próximos meses acciones muy claras para dar más tranquilidad a la ciudadanía colombiana”, preciso el funcionario electoral en diálogo con este diario.

En medio de todo esto, hay expectativa por pronunciamientos que la Registraduría debe realizar. Por un lado, hay plazo hasta el 21 de enero para terminar de dirimir cuáles de los 22 aspirantes por firmas cumplen requisitos —hasta ahora lo han hecho seis y han descartado a otros seis—; y, por el otro, esta semana se sabrá si el comité que impulsa el Gobierno para llamar a una asamblea constituyente tiene todo en regla para comenzar a recoger rúbricas.

