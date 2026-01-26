Todo lo que debe saber si fue elegido jurado de votación para este 8 de marzo

Todo lo que debe saber si fue elegido jurado de votación. Foto: Óscar Pérez

El próximo domingo 8 de marzo el país asistirá a las urnas para elegir a un nuevo Congreso y para votar por las consultas interpartidistas con las que, hasta el momento, izquierda y derecha buscan un candidato presidencial único. A seis semanas de esta cita, la Registraduría Nacional ya puso en marcha el proceso para designar a los jurados de votación.

A los correos y celulares de varios ciudadanos ya están llegando los mensajes oficiales de la entidad con la citación para ser jurado. En los mismos se detalla la fecha de la elección, el lugar, puesto y mesa de votación a los que fue asignado.

Según los correos, los jurados de votación deberán presentarse a la mesa a las 7:00 de la mañana de ese domingo y no abandonar el lugar hasta el cierre del proceso y firma de las actas, pues de lo contrario será sancionado de acuerdo a lo establecido en la ley. Así mismo, las personas designadas deberán asistir obligatoriamente a las capacitaciones.

“Los jurados de votación deberán ejercer su derecho al voto en la mesa donde fueron seleccionados para prestar este servicio; de lo contrario, se verán inmersos en el delito establecido en el Código Penal, artículo 391 Voto fraudulento: El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección (...) incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, aclaró la Registraduría.

Consulte si fue designado jurado de votación

Para la selección de jurados, la Registraduría realizó un sorteo a partir de las listas que emiten empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas con aquellos ciudadanos que están habilitados. De acuerdo con datos de la entidad, este año hay cerca de 2.300.000 postulados, grupo del que saldrán 850.000 personas para el día del llamado a urnas.

Se espera que en las próximas horas la Registraduría habilite, a través de su página web, la plataforma en la que podrá digitar su número de documento, realizar la verificación de seguridad y consultar si fue designado jurado de votación para este 8 de marzo.

