Expresidente César Gaviria lanzó advertencias a Petro por agenda de la reunión con Trump

El expresidente César Gaviria le envió una carta al presidente Gustavo Petro con motivo de la cita que tendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo Donald Trump en Washington. La misiva del también director del Partido Liberal contiene varias advertencias y recomendaciones sobre la importancia que, según Gaviria, tendrá el diálogo entre ambos y los planteamientos que lleve el jefe de Estado colombiano.

“La relación bilateral con los Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Las tensiones acumuladas, las sanciones personales impuestas por ese gobierno y el deterioro del diálogo institucional han generado una crisis de confianza que afecta directamente la seguridad, la economía y la proyección internacional de Colombia”, dijo Gaviria.

El expresidente citó a varios analistas para calificar como “reactiva y personalista” la respuesta del presidente a las tensiones con Estados Unidos. Así mismo, le dijo que debe tener en cuenta la importancia de la reunión y que el presidente Donald Trump lo presionará con compromisos claros relacionados con la lucha contra el narcotráfico.

“La prioridad estratégica debe ser clara: rehabilitar la confianza con el principal socioeconómico y de seguridad del país, evitando confrontaciones innecesarias y privilegiar resultados concretos y expresamente buscados”, agregó. En otro apartado de la carta, Gaviria aclaró que no está pidiendo “estar identificados con la vocación hegemónica de Trump”, sino buscar estrechar la relación con Estados Unidos.

Gaviria le pidió a Petro no llevar a la mesa el tema del déficit comercial con China, que el mandatario comentó en la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pues, dijo, se debe ratificar que Colombia no está girando hacia otras órbitas geopolíticas. A renglón seguido, el expresidente lanzó una alerta por el crecimiento de los cultivos de uso ilícito y aseguró que ese fenómeno, sumado a la respuesta del presidente, ha derivado en la reducción de cooperación en inteligencia, equipo militar y recursos económicos.

“La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación. También es necesario que usted ventile resolver los temas económicos que pueden y deben ser un aspecto más importante en nuestra relación con Estados Unidos”, aseguró.

Finalmente, Gaviria dijo que Petro debe dejar a un lado las cuestiones ideológicas para tratar el tema Venezuela. “Como usted lo ha constatado personalmente, la diplomacia con carácter no se construye confrontando, sino generando respeto a partir de certezas y resultados. Colombia merece una política exterior que refleje su responsabilidad histórica y su vocación de estabilidad regional. Hoy no queremos más de esas políticas que nos hacen daño y no tienen asidero en la realidad. Ubiquémonos en la intención del presidente Trump de visitar una Venezuela libre y democrática antes de que termine su periodo presidencial”, remató César Gaviria en su carta.

