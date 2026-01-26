¿María Fernanda Cabal renunciará al Centro Democrático? Esto le dijo Lafaurie al partido

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una carta enviada al director general del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, el dirigente gremial José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, denunció irregularidades en el proceso para la elección de candidato presidencial de esa colectividad, que tras varios procesos de encuestas y sondeos dejó como ficha presidencial a Paloma Valencia. La misiva que se conoció este lunes tiene fecha del 23 de enero.

En buena parte del texto, Lafaurie carga contra Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay y precandidato presidencial del Centro Democrático por algunos meses, hasta que el expresidente Álvaro Uribe decidió retirarlo de la contienda interna. En la carta recordó la denuncia sobre el presunto intento de Uribe Londoño de acercarse, a través de sus asesores, a la encuestadora Atlas Intel, que era la asignada para realizar el proceso interno de selección de candidato, y cuestionó la cercanía de este con el asesor venezolano Lester Toledo.

Lea también: Esta es la carta del Pacto Histórico al CNE por participación de Iván Cepeda en la consulta

En otro apartado de la carta, el esposo de la senadora Cabal se refiere directamente al proceso de selección de Paloma Valencia como candidata y asegura que las encuestadoras y la empresa auditora del proceso aún no han entregado toda la información pertinente, y que incluso la han solicitado a través de seis derechos de petición y dos insistencias. Tras enumerar todas las posibles irregularidades de las que responsabiliza al director del partido y a la secretaria general, Lafaurie le manifestó cinco decisiones que, dice, tomó junto a Cabal.

La primera, según se lee en la misiva, es que no van a afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia y que, por eso, en segunda medida, seguirán apoyando su aspiración a la Presidencia y su candidatura en la llamada Gran Consulta de la centroderecha.

No se pierda: Semana crucial para la emergencia económica: Petro habló de movidas en Congreso y Corte

En tercer lugar, Lafaurie expresó que ambos no quieren continuar en el Centro Democrático porque sienten que no tienen un espacio. Además, como cuarto punto, aseguró que merecen una salida digna, por lo que proponen una escisión que le permita a María Fernanda Cabal formar su propia agrupación política. Finalmente, José Félix Lafaurie aseguró que esperan que esta última decisión se pueda tomar en la próxima convención del partido.

Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue la candidata Paloma Valencia, compañera de Cabal en el Senado, quien le pidió reconsiderar esa movida. “Espero que la doctora Cabal no se vaya del Centro Democrático. Quiero que haga parte de este proyecto político y de nuestro gobierno. Pensar en una escisión del partido está por fuera de toda discusión”, dijo en entrevista con La FM.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe ni de la senadora María Fernanda Cabal. Lo cierto es que la carta confirma un fuerte cisma en la filas del uribismo y abre la puerta a que otras figuras de peso en el partido piensen en dar un paso al costado por las diferencias con la cúpula.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.