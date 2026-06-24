Finalizan escrutinios nacionales de segunda vuelta en el CNE: ¿qué sigue?

Audiencia de escrutinio nacional del CNE. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en una nueva jornada de escrutinios en la que se espera que culmine este proceso para declarar al nuevo presidente de Colombia. La variación ha sido mínima, por lo que desde la campaña de Abelardo de la Espriella esperan el llamado del órgano electoral.

Desde Corferias avanzan las audiencias en las que se han dado validez a las actas departamentales, esto luego de haber culminado los escrutinios municipales y de las 32 circunscripciones nacionales, además de Bogotá y el exterior. El proceso ha tenido variaciones mínimas, hecho que ya ha tocado a las dos campañas.

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El primer pliego en ser resuelto por los magistrados de este organismo fue el de los consulados, mismo en el que el Pacto Histórico de Iván Cepeda tenían como base principal para la reclamación de casi 180.000 votos. Esa medida fue revisada e incluso, una tutela con medidas cautelares que pedía el escrutinio físico del material electoral de esos países fue rechazada.

Y en ese mismo pliego el contexto fue favorable para Abelardo de la Espriella. En los consulados Cepeda perdió nueve votos (pasó de 213.140 en preconteo a 213.131), mientras que De la Espriella obtuvo 25 (pasó de 390.949 al preconteo a 390.974 en escrutinio).

Ese panorama ya dio cuenta del avance de los escrutinios y de los mínimos cambios que se presentarían a instancias del CNE. Eso sí, desde el Pacto Histórico se avanzó en varias reclamaciones, concretamente en 25 departamentos -incluyendo exterior- en las que se radicaron 16 reclamaciones. Todas fueron resultas y no favorables a la parte demandante.

Y mientras las audiencias se encontraban en su desarrollo, tanto el presidente Gustavo Petro como el candidato Iván Cepeda dieron reconocimiento a los resultados favorables al candidato de derecha. De un lado, el jefe de Estado aseguró que empezará el empalme con el equipo que designe el presidente electo el pasado 21 de junio, mientras que Cepeda anunció en rueda de prensa: ““Como candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultados que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

Pacto desiste de presentar reclamaciones

Una vez el excandidato Cepeda reconoció los resultados que dejaron como ganador a De la Espriella, la saliente colectividad oficialista anunció que no presentará más reclamaciones y, de paso, retiraría los recursos que ya se habían dirigido a instancias del CNE. En esa misma declaración se incluye del desistimiento a presentar reclamaciones en las elecciones en el exterior, a pesar de dejar constancia de varias afectaciones durante el proceso electoral.

Según señaló la apoderada de la colectividad ante el CNE, Martha Bolívar, “como movimiento político hemos tomado la decisión de desistir en la radicación de nuevas solicitudes de saneamiento teniendo en cuenta a la declaración que nuestro candidato ha hecho”. Eso sí, Bolívar señaló “desistir de las reclamaciones en esta instancia no significa que no tengamos el derecho de radicarlas”.

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Esta fue la declaración del Pacto Histórico

¿Cuáles son los cambios en el escrutinio?

Aunque de momento no se presentan cambios significativos en la votación, algunos departamentos sí presentan algunos cambios menores. Por ejemplo, en Atlántico De la Espriella pasó de 505.091 votos en preconteo a 504.795 en escrutinio. Cepeda en tanto, obtuvo en el preconteo 732.403 votos en ese departamento, mientras que el escrutinio arrojó 732.654.

De otro lado, en Bogotá De la Espriella obtuvo 1’933.243 iniciales, pero el escrutinio lo dejó en 1’933.644, es decir, 401 votos extra. En tanto, a Cepeda se le restaron 535 votos en escrutinio, pasando de 2’235.514 a 2’234.979.

Con el escrutinio nacional culminado, el CNE tendrá que pasar a declarar al presidente Abelardo de la Espriella, proceso que se surtirá este mismo miércoles.

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