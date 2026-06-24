Cepeda reconoce a De la Espriella como presidente: “asumimos con serenidad”

El senador Iván Cepeda reconoció los resultados del escrutinio que arrojan a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El excandidato presidencial Iván Cepeda anunció este miércoles que reconoce los resultados del escrutinio que dejan a Abelardo de la Espriella como el vencedor de la contienda por las llaves de la Casa de Nariño. El senador del Pacto Histórico subrayó en sus denuncias sobre una supuesta compra de votos en esa campaña, así como una injerencia internacional, especialmente del gobierno de Donald Trump.

En una corta declaración desde la sede de su partido, y falta de la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cepeda aseguró que reconoce la victoria de aspirante por Defensores de la Patria. “Como candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultados que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

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Cepeda resaltó que este paso lo hace porque representa un “acto de responsabilidad democrática, para contribuir a la convivencia, al diálogo y a la paz de los colombianos. Lo hago porque creo profundamente en la democracia, porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la liberación pública a lo largo de nuestra historia republicana”.

Eso sí, Cepeda no dejó de resaltar que su partido hoy representa una fortaleza política importante, agradeciendo a los 12,7 millones de personas que votaron por él el pasado 21 de junio. “Las fuerzas progresistas hemos liderado la ampliación de los derechos, fortalecido las libertades públicas y defendido la democracia cuando esta ha sido amenazado; hemos estado siempre del lado de la participación popular, de la Constitución, de la soberanía popular; hoy actuamos o la misma misma convicción”, dijo.

Ahora bien, una vez aceptados los resultados, Cepeda señaló que “aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad y guardar silencio frente a hechos que consideramos graves”. Y es que según dijo, existió una “evidente” injerencia del exterior en las elecciones nacionales, puntualizando en el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo, además, que existió una compra de votos a favor de De la Espriella y rechazó la narrativa de “voto fúsil”, a su favor. Esta consistía en señalar un constreñimiento de grupos armados a su favor.

“Denunciamos que la campaña de De la Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial. No aceptamos esas prácticas que han afectado la transparencia de este proceso”, resaltó Cepeda.

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Y es que el proceso que lleva a cabo el CNE no ha alterado de forma significativa la diferencia de algo más de 250.000 votos que distanciaron a los dos aspirantes que se midieron en el balotaje del pasado domingo. Esta etapa sigue en su fase nacional, en la que el órgano electoral sigue consolidando las votaciones de los diferentes departamentos.

¿Iván Cepeda irá a la curul de la oposición?

Aunque el senador del Pacto Histórico no lo dijo de forma concreta, sí señaló que su bancada ejercerá una “oposición democrática, vigilante y constructiva”, enfatizando en que darán continuidad a su agenda de propuestas, muchas de ellas bajo la línea de las reformas sociales. “Asumiremos, de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica”, dijo el excandidato presidencial.

Además, envió un mensaje a De la Espriella. “Ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano”, refiriéndose a logros de la administración Petro como la reforma pensional, el incremento de salario mínimo, la reforma labora, entre otros.

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