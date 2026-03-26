Congreso hace llamado a un “debate tranquilo” tras choques de Cepeda y Valencia en sesiones

Iván Cepeda y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las decisiones de Iván Cepeda y Paloma Valencia de no renunciar a sus curules de senadores mientras hacen campaña presidencial han convertido al Capitolio en un nuevo escenario de debate electoral. Ambos aspirantes a la Casa de Nariño ya han chocado fuertemente durante las sesiones legislativas y han llamado la atención de todos los sectores políticos. De hecho, la candidata del Centro Democrático dijo que seguirá en el Congreso para debatir a su contrincante del Pacto Histórico, quien ha rechazado participar en foros de este tipo.

Desde algunas bancadas advierten que este pulso podría distraer al Congreso de sus funciones legislativas, pero otros congresistas señalan que es natural que en el último periodo del cuatrienio las elecciones consuman la agenda. De hecho, las sesiones se llevan a cabo en medio de las reuniones y consultas de los partidos tradicionales que aún no definen el nombre a apoyar en la primera vuelta del 31 de mayo.

Lea también: Así se preparan los partidos para la semana de reflexión que definirá apoyos presidenciales

El presidente del Congreso, Lidio García, fue interpelado al respecto y habló de cómo espera que se desarrollen esas discusiones de cara a las presidenciales. Para el senador liberal, no se puede hablar de una politización de los debates en el Congreso, pues señaló que al fin de cuentas ese es un escenario natural para dar ese tipo de conversaciones. Eso sí, hizo un llamado a mantener el respeto y los debates con argumentos.

“Estoy orgulloso, como presidente del Congreso de la República, de tener dos candidatos presidenciales muy fuertes. Lo que hemos hecho es un llamado a un debate tranquilo, un debate con muy pocas ofensas. Manejarlo sutilmente es casi imposible, pero que vuelva el debate, que vuelvan las confrontaciones ideológicas y no personales. Ellos dos van a tener los micrófonos abiertos para que el país los escuche y tome decisiones”, aseguró García.

No se pierda: Estos son los cuatro ejes de la investigación de la Presidencia sobre aviones Hércules

Tras el regreso de las sesiones ordinarias, los dos candidatos protagonizaron un fuerte choque luego de que Cepeda pidiera no tomar el Congreso como un escenario electoral. Valencia respondió criticando al oficialismo y particularmente al presidente Gustavo Petro, de quien dijo estaría haciendo campaña desde Palacio y con recursos públicos, esto a raíz de denuncias sobre aumento de la contratación.

En esa misma sesión se presentó un debate sobre Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda, quien fue cuestionada por el senador “Jota Pe” Hernández, según él, por estar “poco preparada”. El comentario desató la molestia de la senadora indígena y escaló en un cruce de mensajes en el que intervinieron María José Pizarro y otros congresistas.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.