“Por qué votar por”: Javier Suárez Alonso, candidato a la Cámara

Javier Suárez, candidato a la Cámara por Bogotá. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista es continuar representando a Bogotá y defendiendo sus intereses a nivel nacional. Llevo más de 20 años trabajando por esta ciudad desde el sector público, con resultados concretos que han contribuido al avance en áreas clave como el deporte, la infancia, la educación y la economía. Bogotá es la casa de todos y merece decisiones que se traduzcan en mejores oportunidades y mejores resultados para su gente.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí. Como ocurre con muchos funcionarios públicos, he sido objeto de investigaciones propias del ejercicio de la función pública. En particular, fui investigado por el cierre de la Plaza de Toros La Santamaría en el año 2016, en el marco de las decisiones administrativas adoptadas en ese momento.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

De obtener la curul, mi principal proyecto en el Congreso será impulsar una reforma a la ley y a los decretos vigentes para que la educación física, el deporte y el arte vuelvan a ser obligatorios en los colegios. De manera complementaria, trabajaré en la reforma al sistema de salud para que la actividad física sea prescrita como medicina por las EPS, con el doble propósito de mejorar la prevención en salud y generar trabajo digno para los profesionales del deporte y la salud.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

A mi criterio, uno de los principales problemas de Colombia es la crisis del sistema de salud, reflejada en la falta de cobertura efectiva, las demoras en la atención, la mala calidad del servicio en algunas regiones y las profundas desigualdades en el acceso. Este colapso exige un cambio de enfoque: fortalecer la salud preventiva y la salud mental como herramientas centrales, ya que son más eficientes, reducen costos a largo plazo y mejoran de manera real la calidad de vida de la población.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La Constitución de 1991 ha sido reconocida internacionalmente como una de las más garantistas en materia de derechos. Si bien tiene aspectos que pueden y deben corregirse, como los mecanismos de elección de los órganos de control, el propósito desde el Congreso debe ser garantizar su cumplimiento y fortalecer sus instituciones. Estas reformas puntuales no justifican la convocatoria de una asamblea constituyente ni el reemplazo de la carta política vigente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. No considero conveniente revivir la figura de la reelección presidencial inmediata ni extender el periodo presidencial, ya que estas medidas debilitan el equilibrio de poderes y afectan la alternancia democrática, que es un principio fundamental para el fortalecimiento de las instituciones y la democracia en el país.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Considero que la política de paz total, tal como ha sido implementada, ha mostrado resultados negativos, evidenciados en las cifras y en el deterioro de la seguridad, especialmente en las zonas rurales del país. Colombia necesita una política de paz que no implique permisividad frente al delito. Debe existir cero tolerancia con quienes continúan ejerciendo la violencia y cometiendo crímenes, al tiempo que se protege a las comunidades y se fortalece la autoridad del Estado.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre que estos diálogos se realicen dentro de un marco estrictamente regulado por el derecho internacional, con reglas claras, verificación independiente y únicamente con organizaciones que cuenten con estatus político reconocido en procesos de paz. El diálogo no puede significar impunidad ni debilitamiento del Estado de derecho.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

La regulación y legalización de la marihuana ha sido un proceso que se ha dado en el marco de las libertades personales, respaldado por las decisiones de las altas cortes. Este enfoque debe mantenerse con responsabilidad, regulación clara y una política de salud pública que prevenga riesgos, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Cualquier discusión sobre otras sustancias debe darse con base en evidencia, impacto en salud pública y seguridad, y no desde la improvisación.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, uno tiene el derecho a vivir bien y morir dignamente.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia requiere una reforma tributaria que vaya más allá de cubrir déficits presupuestales de corto plazo. Es necesario construir una estructura tributaria eficiente, estable y progresiva, que incentive la productividad, fortalezca a las empresas y garantice una mayor equidad en la contribución fiscal, sin afectar el crecimiento económico ni el empleo.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. Es necesario revisar y reducir los salarios de los congresistas y de otros altos funcionarios del Estado, como un acto de coherencia, austeridad y respeto por la realidad económica del país. El servicio público debe dar ejemplo y contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí. Cuando las iglesias desarrollan actividades económicas que generan ingresos distintos a la práctica estrictamente religiosa —como la venta de productos, alimentos u otros servicios—, deben contribuir al sistema tributario en igualdad de condiciones, garantizando equidad fiscal y transparencia.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Considero necesario avanzar en reformas políticas que no han logrado concretarse y que son fundamentales para modernizar la estructura de representación del país. Estas incluyen el fortalecimiento de la equidad entre hombres y mujeres, así como la cualificación y mejora de los mecanismos de representación, en especial de las curules especiales, para garantizar que cumplan efectivamente su propósito democrático.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi propuesta para garantizar la paridad y los derechos de la mujer se basa en promover la equidad de género en todas las organizaciones públicas y privadas, así como en las listas de representación política y en las entidades del Estado. Esto debe ir acompañado de acciones concretas y simbólicas de alto impacto, como el fortalecimiento de una verdadera liga de fútbol femenino y la promoción decidida del deporte femenino. Además, es fundamental incentivar proyectos en Bogotá y en el país que impulsen procesos de cualificación y formación, para que más mujeres puedan acceder y ocupar cargos de decisión en todos los niveles.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción es uno de los principales problemas del país y requiere acciones concretas y resultados medibles. Mi propuesta es retomar y convertir en ley los puntos que no lograron aprobarse en la Consulta Anticorrupción, fortaleciendo medidas como la transparencia en la contratación pública, la rendición de cuentas, los topes y controles al gasto político y las sanciones efectivas contra quienes abusan de los recursos del Estado. Solo con reglas claras y cumplimiento real podremos recuperar la confianza ciudadana y combatir este flagelo de manera efectiva.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La recuperación de la confianza comienza por cambiar comportamientos. Trabajaría para que el Congreso sea un espacio pedagógico y transparente, con reglas claras, coherencia entre el discurso y las acciones, rendición de cuentas permanente y una relación cercana y real con la ciudadanía. Solo así se puede dignificar la labor legislativa y reconstruir la credibilidad del Congreso ante el país.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe garantizar el funcionamiento responsable de sus relaciones diplomáticas, preservando siempre la soberanía nacional y manteniendo canales claros y transparentes para los fines diplomáticos. Con Venezuela, es fundamental contribuir a un retorno organizado y pacífico a la democracia, mediante el diálogo y el acompañamiento internacional. Con Estados Unidos, la relación debe basarse en la cooperación entre naciones soberanas, el respeto mutuo y la defensa de los intereses estratégicos de Colombia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con recursos propios y con aportes de familiares y amigos, todos debidamente reportados y dentro de los límites establecidos por la ley. El costo total del proceso se informará con total transparencia a las autoridades electorales y a la ciudadanía, conforme a las normas vigentes.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

En este momento, las consultas están definiendo un nuevo rumbo para Colombia. Una vez finalicen, tomaré la decisión de respaldar una campaña presidencial que represente de manera coherente las banderas y causas que he defendido: el deporte, la cultura, la salud, el empleo, la calidad de vida y la recuperación del espacio público para que los bogotanos puedan volver a usar las calles y los parques de forma segura, caminar, trotar y vivir la ciudad.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Después del 7 de agosto de 2026, Colombia debería poner fin a la política de “paz total”, ya que su implementación no ha logrado los resultados esperados en materia de seguridad y ha generado un deterioro en el control territorial. En contraste, debe continuar y fortalecerse la política de impulso a las energías renovables y limpias, por su impacto positivo en la sostenibilidad ambiental, la diversificación económica y la generación de empleo a futuro.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.