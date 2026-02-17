Constituyente y plazoletazo: así se agita desde la Casa de Nariño el proceso electoral

Petro habló en consejo de ministros sobre elecciones y su proyecto político. Foto: Presidencia

La discusión por el aumento del salario mínimo tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del 23 % le dio un nuevo impulso a las estrategias del gobierno de Gustavo Petro encaminadas a reactivar sus bases sociales en las calles. En las últimas 48 horas, el jefe de Estado y sus ministros han avanzado en el posicionamiento de varias banderas que también son las que levantarán los candidatos al Congreso y la presidencia del sector oficialista.

La defensa del aumento del salario mínimo ya tiene a todo el progresismo alistando una nueva jornada de marchas que será liderada por el propio presidente este jueves en Bogotá. Pero además, como lo dio a conocer el ministro del Interior, Armando Benedetti, esa apuesta se relaciona con el inicio de la recolección de firmas para la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Este último proceso inició este mismo lunes en el palacio presidencial.

“He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, dijo el jefe de la cartera política horas antes del inicio de un nuevo consejo de ministros televisado por el tema de la salud. En la imagen que compartió el ministro Benedetti se observa una planilla que también cuenta con los nombres de Luz María Múnera, consejera para las Regiones de la Presidencia, y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Además, resalta la fecha del 6 de agosto como límite para la recolección de firmas.

“Ante el bloqueo institucional, Constituyente ya. Hoy en Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la reforma pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda!”, informó este fin de semana el ministro de Trabajo.

Ante el bloqueo institucional, #ConstituyenteYa. Hoy en Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la Reforma Pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda! 🇨🇴 pic.twitter.com/dNTV2DYaDo — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) February 14, 2026

Sobre el llamado a las calles de este jueves, el presidente Petro volvió a trinar en la noche del lunes. “Este jueves las y los espero en todas las plazas públicas del país. Por el salario vital y la libertad de voto. Estaré en la plaza de Bolívar de Bogotá”, dijo en su cuenta de X. El mandatario reiteró el mensaje en el consejo de ministros y agregó que “se acerca un gran atentado contra el voto libre en Colombia, dadas las circunstancias de encuestas que leen los actores políticos en Colombia y su desespero creciente por evitar que el proyecto político de este gobierno continúe”.

El ambiente político estará aún más caldeado porque, justo 24 horas antes de ese plazoletazo, está previsto que la Sala Plena de la Corte Constitucional aborde el expediente sobre la reforma pensional, la cual tuvo una enmienda en el Congreso y está pendiente de que el alto tribunal determine si puede o no aplicarse.

Con la convocatoria a marchas de este jueves ya se han hecho más de 12 en los tres años de mandato. En este 2026 van dos, contando esta del 19 de febrero. En 2024 se registraron las marchas oficialistas durante mayo, agosto y septiembre, mientras que en 2025 fueron más permanentes por el trámite de reformas como la pensional y la laboral.

