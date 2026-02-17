Campaña de Roy Barreras y oficialidad de Alianza Verde chocan por uso de logos

El candidato Roy Barreras recibió este 16 de febrero la adhesión de un sector de Alianza Verde, entre quines está Jorge Guevara. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La campaña del candidato Roy Bareras y la oficialidad de Alianza Verde protagonizaron este lunes un cruce de comunicaciones por cuenta del uso de los logos de esa colectividad en plena campaña por las elecciones de Congreso y las votaciones de las consultas, jornada convocada para el próximo 8 de marzo.

El aspirante, quien hace parte de la consulta del Frente por la Vida, recibió el respaldo de sectores de ese partido y de inmediato circuló información política con la imagen de una fuerza que en todo caso dejó en libertad a su militancia para apoyar a quien consideren en la carrera presidencial.

Más información: Así se mueven los hilos de poder en Boyacá y los santanderes para las elecciones al Congreso

Barreras, quien busca atraer a la izquierda que no se identifica del todo con las posturas Iván Cepeda –el aspirante del petrismo purasangre–, presentó en público a quienes los respaldan; Jorge Guevara, el vocero de este sector, dijo que se trata de dos miembros del comité ejecutivo y 11 de la dirección nacional.

Incluso, Guevara solicitó que se convoque a una nueva reunión de la colectividad para tomar decisiones que, desde su óptica, estén más acordes con los tiempos electorales actuales. De hecho, en Alianza Verde hay un sector que está con la aspiración de Claudia López y otro más afín a la Casa de Nariño se ha expresado a favor de Cepeda por cuenta de la cercanía que tiene con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Consulte aquí: Gobierno apostó por sacar a sus bases a las calles a tres semanas de elecciones de Congreso

Pero Alianza Verde emitió también este 16 de febrero un comunicado asegurando que no hay autorización de usar sus logos en ninguna campaña presidencial y que, por lo mismo, desautorizaba al grupo que se adhirió a Barreras.

“No existe decisión orgánica, adoptada por los órganos competentes del partido, que autorice el respaldo institucional a candidatura presidencial alguna. No está autorizado el uso del logosímbolo, nombre, imagen corporativa ni demás elementos distintivos oficiales del Partido Alianza Verde en piezas publicitarias”, precisó la colectividad.

Es de su interés: Así puede consultar si fue elegido para ser jurado de votación este 8 de marzo

En todo caso, en las consultas de este 8 de marzo está la del Frente por la Vida, en la cual Roy Barreras medirá fuerzas con Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineza y Edison Torres. Ese día también hay cerca de 3.000 aspirantes buscando un cupo en Cámara y Senado.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.