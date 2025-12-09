Felipe Córdoba consolidó apoyo de congresistas conservadores en pulso contra Efraín Cepeda

Congresistas conservadores que respaldan a Felipe Córdoba. Foto: Cortesía

Se complica el ambiente interno del Partido Conservador. Luego de una férrea oposición de Efraín Cepeda al aterrizaje de Felipe Córdoba como precandidato presidencial de su partido, el excontralor general consolidó el respaldo de un amplio sector de la bancada de la Cámara e inscribirá en las próximas horas su aspiración.

Una carta firmada por 16 representantes y enviada a la presidenta del partido, la senadora Nadia Blel, protagoniza un nuevo round de la pelea por el aval conservador. En la misiva, los congresistas expresaron su respaldo a la aspiración de Córdoba y señalaron que lo consideran afín a los valores de la colectividad.

“Su experiencia en el servicio público y su carácter dialogante, moderno y conciliador, lo posicionan como un liderazgo capaz de unir a las distintas expresiones del conservatismo, y ofrecer al país una opción seria, responsable y coherente con los principios que nos representan”, se lee en la carta.

Así las cosas, los 16 congresistas solicitaron al Directorio Nacional Conservador que, en el marco de sus competencias estatutarias, brinde el respaldo institucional y otorgue el aval del Partido Conservador a Felipe Córdoba Larrarte como candidato oficial a la Presidencia.

Los congresistas conservadores que respaldan la candidatura de Felipe Córdoba son Daniel Restrepo Carmona, Juan Loreto Gómez, Ángela Vergara, Ciro Rodríguez, Fernando Niño, Julio Roberto Salazar, Juliana Aray, Felipe Jiménez, Ingrid Sogamoso, Andrés Montes, Héctor Mauricio Cuellar, Wadith Manzur, Alexander Quevedo, Nicolas Barguil, Alfredo Ape Cuello y Libardo Cruz.

El excontralor Felipe Córdoba le confirmó a El Espectador que, tras el respaldo de los representantes, este miércoles hará su inscripción oficial. Además, desde la campaña del excontralor compartieron una primera fotografía suya con los congresistas que suscribieron la carta que seguramente sacudirá la institucionalidad del Partido Conservador.

El senador Efraín Cepeda, quien hasta hace unos meses era el favorito del Conservador para la carrera presidencial, ha dicho que este sector que respalda a Córdoba es cercano al petrismo y quiere llevar al partido a ese espectro político. Lo cierto es que varios de los firmantes sí han permanecido durante los últimos tres años cerca del Ejecutivo.

La movida le pone otro asterisco a la propuesta de unidad de partidos de oposición en las elecciones de 2026, pues el Conservador ya expresó su intención de participar en la consulta, pero internamente parece que tendrá un camino espinoso para elegir un nombre.

Esta es la carta de congresistas conservadores que respaldan a Felipe Córdoba

Noticia en desarrollo...

