Consulta Pacto Histórico: Carolina Corcho gastó 48 % más qué Iván Cepeda

La exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda se midieron en la consulta del Pacto Histórico. Foto: Agencia EFE

El Consejo Nacional Electoral en su plataforma de Cuentas Claras compartió los informes de gastos que registraron las candidaturas participantes en la consulta del Pacto Histórico que consiguió 2,7 millones de votos.

Por un lado, el senador Iván Cepeda quién ganó con más de 1,5 millones de votos, gastó cerca de COP 964 millones de pesos en su campaña. Mientras su contendora, la exministra de salud, Carolina Corcho, quien con 666.609 votos logró el segundo lugar y convertirse en la cabeza de lista al Senado del Pacto, gastó un 48 % más que Cepeda, al invertir en su campaña 1.428 millones de pesos.

Ninguno de los dos candidatos superó el tope legal para esa contienda que se ubicaba en COP 6.080 millones.

La financiación de Cepeda provino en un 87 % de donadores particulares, el mayor donador fue ‘Samat Publicidad S.A.S.’, una empresa barranquillera que le entregó COP 609 millones, y le siguió Javier Antonio Pérez, quien fue su representante legal en 2024 quien donó COP 116 millones. El restante 13 % lo puso el senador de su bolsillo.

Aunque Corcho gastó COP 400 millones más que Cepeda, el 98 % de sus gastos de campaña provinieron de créditos a más de 30 personas particulares que donaron entre COP 600 mil y COP 120 millones. Entre los donantes se encuentra Pedro Santana, quien donó 30 millones y fue vocero de la reforma a la salud qué radicó Corcho en su tiempo de ministra.

El Espectador encontró que el 51% de los préstamos fueron otorgados por la empresa ‘Custeau Chefcito Sigi Ml Jv’ a través de 17 desembolsos que suman cerca de COP 723 millones. La empresa que se encuentra en liquidación tiene razón social de expedir comidas preparadas y su representante legal es Sigifrado Vergara Martínez, según datos del RUES.

Entre los datos compartidos por Cuentas Claras no se encuentra la declaración de Daniel Quintero, quién se apartó de la consulta en último momento. Sin embargo, sus votos fueron contados y alcanzó cerca de 145.558 apoyos.

En su momento, quintero aseguró que se retiraba pues el CNE y la Registraduría habían cambiado las reglas del juego. “Convirtieron la consulta en interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos. Quieren evitar que participemos en la consulta del Frente Amplio”, afirmó el exalcalde de Medellín en su momento.

