¿Cuántos directores del Dapre ha tenido el presidente Petro? Así se ha movido el puesto

Directora del Dapre, Angie Rodríguez. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo movimiento en el gabinete del presidente Gustavo Petro se dio en esta madrugada, con la renuncia irrevocable de Angie Rodríguez como directora del Dapre. El puesto que suele estar ubicado a la derecha del mandatario quedará vacío temporalmente y con esta dimisión llegará la sexta persona a ocupar el cargo.

Quienes han pasado por esa responsabilidad han sido funcionarios muy cercanos al presidente. La persona que esté en ese despacho tiene, en su mayoría, el control de la agenda del mandatario, lo que significa que tiene margen de maniobra en cosas como reuniones del jefe de Estado con su bancada, e incluso con los ministros.

Sugerimos: La Gran Consulta analiza caminos para mayo: el factor De la Espriella entra en discusiones

De acuerdo con el decreto 2647 de 2022, con el que se modificó la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia, ese despacho tiene como funciones “asesorar y asistir al presidente de la República en la formulación de políticas públicas”, asistirlo “en el ejercicio de las funciones que le corresponden en relación con los poderes públicos y demás organismos o autoridades” y, entre otros, “ejercer la facultad nominadora de los servidores del Departamento que no esté atribuida al Presidente de la República” o, en su defecto, “apoyar” al mandatario en estos procesos.

¿Quiénes han estado en la cabeza del Dapre?

Rodríguez llegó a inicios de 2025 para reemplazar a Jorge Rojas, quien estuvo previamente en el cargo de vicecanciller e hizo parte de las renuncias que tocaron al gabinete con la llegada del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, como jefe de despacho. En ese puesto duró solo seis días y buscó “abrir” la comunicación de la oficina presidencial con varios sectores.

“El presidente, por razones que son de él y que uno tiene que respetar, porque es el presidente, decidió nombrar un jefe de despacho. A mí me pareció que era mejor hacer la reforma [al Dapre] y después hacer los nombramientos, pero se adelantó el nombramiento y en esa circunstancia yo entendí que mi tiempo terminaba. Así se lo dije al presidente y estuvimos de acuerdo; él entendió y usó la palabra ‘lamentable’. Pero nos despedimos en los mejores tiempos”, le dijo en ese momento Rojas a El Espectador.

Le puede interesar: Renuncia de Rodríguez ocurre en medio de “fuego amigo” y deja grietas en el círculo de Petro

Antes de él, en el puesto estuvo, por casi un año, la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia. De allí salió para convertirse en canciller y fue vista como una de las figuras con más poder en la Casa de Nariño. Aunque trabajó con el jefe de Estado desde la campaña de 2022, no era visto con buenos ojos por el sector “purasangre” del Palacio presidencial, quienes la señalaron de dificultar la comunicación con el presidente.

Desde altos cargos —pues también fue directora del Departamento de Prosperidad Social— enfrentó varias investigaciones, que incluyeron las chuzadas a su exniñera Marelbys Meza y más recientemente las que lleva a cabo la Procuraduría sobre el nuevo esquema de pasaportes. También mantuvo un roce con Benedetti, a quien denunció por presunta violencia de género.

“Yo trato de ser un puente, de ayudar en lo que pueda ayudar, no solo al sector empresarial, sino incluso al Pacto Histórico. Siempre estaré dispuesta para que podamos enriquecer el proyecto y trabajar por el país (...). Y lo que sí les puedo asegurar es que yo he sido una mujer leal al presidente, he sido una mujer que durante estos tres años lo ha cuidado y se la ha jugado por él y creo que lo he demostrado”, aseguró Sarabia en entrevista con este diario a finales de 2024.

Quien lideró el Dapre previamente es, hasta el día de hoy, una figura polémica. Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia e investigado por su presunta implicación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue la mano derecha del mandatario por largo tiempo, compartiendo su historia en la guerrilla M-19, y viene de una trayectoria política en Alianza verde.

Lea también: Diferencias sobre Venezuela y preocupación por Trump rodearon sesión de la Comisión Asesora

Y es que no solo ocupó esa oficina, pues también llegó a ser director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de renunciar por estar salpicado en la red de corrupción en la UNGRD. Aunque ha negado su participación en el entramado, actualmente se encuentra en Nicaragua bajo la figura de asilo político, un proceso que removió el interior de la Cancillería, en la que hay al menos dos investigaciones en curso para determinar los responsables del trámite.

“No tengo nada que ver con lo dicho por estos señores [Olmedo López y Sneyder Pinilla] que se entregaron a la Fiscalía General de la Nación, y que reconocieron sus delitos. Están tratando de salvarse enlodando a gente, pero yo tengo la tranquilidad y la certeza de que en lo que a mí respecta no tengo nada que ver con estos hechos”, sostuvo González en entrevista con El Espectador en junio de 2024.

Pero el primero en ocupar ese puesto en el “Gobierno del cambio” tampoco ha pasado desapercibido. Se trata del hoy precandidato presidencial Mauricio Lizcano, quien ha tratado de desligarse de su cercanía con la actual administración en medio de su campaña.

El también exministro de las TIC hizo parte, precisamente, del equipo que delineó el decreto que le asignó nuevas funciones al cargo del director del Dapre. En todo caso, renunció al Gobierno para analizar una candidatura presidencial —que busca respaldar con firmas— y viene de haber sido senador del Partido de la U.

Angie Rodríguez había sido la última persona seleccionada para encabezar el Dapre y venía de un perfil más bajo, aunque conectada directamente con el progresismo. Fue funcionaria de confianza del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y trabajó con él incluso en la Alcaldía de Bogotá cuando Petro era el dirigente de la capital. Su salida deja una grieta en el círculo cercano del mandatario y su reemplazo está en veremos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.