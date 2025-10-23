Pacto Histórico cierra campañas y Registraduría alista últimos detalles para consulta

La exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda se medirán en la consulta del Pacto Histórico. Foto: Agencia EFE

El Pacto Histórico se prepara para su primer llamado a las urnas, en el que no solo se escogerá un precandidato presidencial y el orden de las listas al Congreso, sino también donde se conocerá cuál es su músculo electoral. Este 26 de octubre, en un mecanismo que ya fue declarado como interno, se espera que el petrismo salga a votar.

Y dos de las figuras más importantes de esa votación ya están cerrando sus campañas: los precandidatos presidenciales. El senador Iván Cepeda lo hizo este miércoles en Bogotá, acompañado por congresistas y exprecandidatos. Desde allí, afirmó que de llegar al poder propondrá “un verdadero acuerdo nacional que sea el resultado de un diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales”, y seguirá “fortaleciendo la movilización y el poder de los sectores popular”.

¡EL PUEBLO ESTÁ CON IVAN CEPEDA!



Lleno total el cierre de campaña en Bogotá, seremos miles y miles de personas que votaremos por @IvanCepedaCast este domingo en la consulta del Pacto Histórico.



La lucha sigue y el cambio sigue en 2026. #FirmesConCepeda. pic.twitter.com/OzCEzxZHD9 — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) October 23, 2025

Este jueves el turno es de la exministra Carolina Corcho, quien también cuenta con un sector de la bancada del Pacto Histórico. La candidata ha mantenido que seguirá con el plan de gobierno del actual mandatario y buscará impulsar las reformas vigentes y otras nuevas, incluyendo a los servicios públicos y a la justicia.

¡Es ahora Colombia! 🇨🇴



Te invito a mi cierre de campaña este jueves 23 de octubre a las 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones Cafam La Floresta.



Este domingo 26 salgamos con fuerza, con esperanza y con decisión. ¡Vamos juntos a hacer historia con la primera presidenta de… pic.twitter.com/IefIEmAl6b — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 22, 2025

Ambos aparecerán en el tarjetón con el aval del Polo Democrático, después de que tanto el Partido Comunista como la Unión Patriótica hayan desistido de su participación, alegando falta de garantías del Consejo Nacional Electoral. Su renuncia se dio para garantizar la posterior inclusión del candidato ganador en la consulta del 8 de marzo con el “frente amplio”, que incluiría a personajes como el exembajador Roy Barreras, el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

¿Qué ha dicho la Registraduría?

El registrador Hernán Penagos confirmó que “todo está listo para las consultas del próximo domingo”. El órgano electoral ha estado en coordinación con el Ministerio de Defensa para blindar la participación de cualquier tipo de ataque externo y el material electoral está dispuesto para “las cerca de 20.000 mesas de votación que se abrirán el próximo domingo”.

Durante el Congreso Colombiano de la Construcción 2025 @CamacolColombia, el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que todo está listo para la consulta del próximo domingo, 26 de octubre.



“Todo el operativo electoral está dispuesto: material electoral preparado, cerca de… pic.twitter.com/yUKWyQ5m4C — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 22, 2025

“La Registraduría llevará a cabo todo el proceso de procesamiento de la información, más de 110.000 jurados de votación capacitados para llevar a cabo el escrutinio de mesa. Después de las cuatro de la tarde los jurados contarán los votos, definirán los resultados a través de las actas electorales y la Registraduría llevará el proceso de difusión y de consolidación de la información”, agregó el registrador.

Penagos fue claro en que la entidad se encargaría de los procesos logísticos, por lo que correspondería a las organizaciones políticas llevar a cabo “el escrutinio general y declaren los resultados en tres estamentos: Presidencia, Cámara y Senado”. En esa línea, subrayó que la Registraduría difunde los resultados y los publica, pero corresponde únicamente a los partidos determinar “cuáles son las listas, el orden de precedencia”.

