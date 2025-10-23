Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Pacto Histórico cierra campañas y Registraduría alista últimos detalles para consulta

El senador Iván Cepeda hizo el evento final este miércoles, mientras la exministra Carolina Corcho lo tiene previsto para este jueves. De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, todo está listo para este 26 de octubre.

Redacción Política
23 de octubre de 2025 - 11:08 a. m.
La exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda se medirán en la consulta del Pacto Histórico.
La exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda se medirán en la consulta del Pacto Histórico.
Foto: Agencia EFE
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Pacto Histórico se prepara para su primer llamado a las urnas, en el que no solo se escogerá un precandidato presidencial y el orden de las listas al Congreso, sino también donde se conocerá cuál es su músculo electoral. Este 26 de octubre, en un mecanismo que ya fue declarado como interno, se espera que el petrismo salga a votar.

Y dos de las figuras más importantes de esa votación ya están cerrando sus campañas: los precandidatos presidenciales. El senador Iván Cepeda lo hizo este miércoles en Bogotá, acompañado por congresistas y exprecandidatos. Desde allí, afirmó que de llegar al poder propondrá “un verdadero acuerdo nacional que sea el resultado de un diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales”, y seguirá “fortaleciendo la movilización y el poder de los sectores popular”.

Sugerimos: Se enciende debate en plenaria del Senado por fallo del caso Uribe

Este jueves el turno es de la exministra Carolina Corcho, quien también cuenta con un sector de la bancada del Pacto Histórico. La candidata ha mantenido que seguirá con el plan de gobierno del actual mandatario y buscará impulsar las reformas vigentes y otras nuevas, incluyendo a los servicios públicos y a la justicia.

Ambos aparecerán en el tarjetón con el aval del Polo Democrático, después de que tanto el Partido Comunista como la Unión Patriótica hayan desistido de su participación, alegando falta de garantías del Consejo Nacional Electoral. Su renuncia se dio para garantizar la posterior inclusión del candidato ganador en la consulta del 8 de marzo con el “frente amplio”, que incluiría a personajes como el exembajador Roy Barreras, el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Le puede interesar: Presidente del Senado critica a ministros de Petro: “medio gabinete es bastante flojo”

¿Qué ha dicho la Registraduría?

El registrador Hernán Penagos confirmó que “todo está listo para las consultas del próximo domingo”. El órgano electoral ha estado en coordinación con el Ministerio de Defensa para blindar la participación de cualquier tipo de ataque externo y el material electoral está dispuesto para “las cerca de 20.000 mesas de votación que se abrirán el próximo domingo”.

“La Registraduría llevará a cabo todo el proceso de procesamiento de la información, más de 110.000 jurados de votación capacitados para llevar a cabo el escrutinio de mesa. Después de las cuatro de la tarde los jurados contarán los votos, definirán los resultados a través de las actas electorales y la Registraduría llevará el proceso de difusión y de consolidación de la información”, agregó el registrador.

Lea también: Consulta de la izquierda será solo del Polo: Unión Patriótica y Comunista se bajan

Penagos fue claro en que la entidad se encargaría de los procesos logísticos, por lo que correspondería a las organizaciones políticas llevar a cabo “el escrutinio general y declaren los resultados en tres estamentos: Presidencia, Cámara y Senado”. En esa línea, subrayó que la Registraduría difunde los resultados y los publica, pero corresponde únicamente a los partidos determinar “cuáles son las listas, el orden de precedencia”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Pacto Histórico

Carolina Corcho

Iván Cepeda

Elecciones 2026

Registraduría

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.