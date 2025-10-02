Pizarro, Bolívar y otras figuras del Pacto oficializaron adhesión a campaña de Iván Cepeda

Iván Cepeda, María José Pizarro y Gustavo Bolívar. Foto: X de Gustavo Bolívar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El precandidato presidencial Iván Cepeda recibió este jueves el respaldo de dirigentes políticos, exaspirantes presidenciales, congresistas y otras personalidades del Pacto Histórico para la consulta interna del próximo 26 de octubre. En un evento marcado por el llamado a la unidad, el también senador dio el primer golpe sobre la mesa de cara a la contienda en la que se definirá el nombre de quien tomará las banderas del petrismo al menos hasta las consultas interpartidistas de marzo.

Los primeros en ratificar su adhesión a la campaña de Cepeda fueron los ex precandidatos del Pacto, quienes, precisamente, se bajaron de la carrera para acordar un pulso más reducido entre él, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Así las cosas, este jueves Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhamad, Alí Bantu y Gloria Flórez anunciaron que respaldarán a Cepeda.

Les invito a seguir la transmisión en vivo de nuestro encuentro ¡Unidad y Victoria!, un momento histórico en el que dirigentes, congresistas y candidaturas al Congreso expresan su adhesión a nuestra propuesta presidencial.#ElPactoEsConIvánhttps://t.co/eNhFXHoUOW — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 2, 2025

Lea también: Esta es la demanda de Cambio Radical contra decretos sobre exportación de carbón a Israel

Bolívar, por ejemplo, le dijo a Cepeda que desde hoy le entrega sus banderas de lucha contra la desigualdad y la corrupción. “Se nos han colado muchos corruptos en este Gobierno. Espero que en su gobierno no se nos sigan colando personas que se hacen elegir con estas banderas, pero que tienen su único ideal en sus cuentas bancarias y cajas fuertes”, aseguró el también exdirector de Prosperidad Social.

“Tú me representas, Iván. Me representas en esa coherencia, en una lucha inclaudicable, histórica. No ha sido en vano lo que hemos entregado y hay una convicción total en nosotros y nosotras de que alrededor tuyo nos la vamos a jugar en todos los territorios (...) es una apuesta por hacer del Pacto esa figura que necesita hoy Colombia para mantener el cambio”, aseguró la senadora Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana.

No se pierda: Choque entre oficialismo y oposición por protesta propalestina en Bogotá: esto han dicho

María José Pizarro hizo lo propio y destacó la muestra de unidad del progresismo y habló de la importancia de que el gobierno del presidente Gustavo Petro tenga un segundo tiempo. “A mí me une la historia con Iván, nuestros padres, pero también el camino que hemos recorrido. Hemos trabajado por la paz, por la memoria; me enseñaste que la justicia era el camino y el tiempo nos ha dado la razón”, agregó.

A su turno, Iván Cepeda agradeció a los políticos y movimientos sociales que lo apoyan. “No solamente mi agradecimiento sino mi compromiso. No los defraudaré en este momento decisivo de la historia de nuestro país (...) A pesar de conquistas valiosas, debemos reconocer con honestidad que aún debemos producir mayores avances políticos para romper con siglos de exclusión”, explicó. Finalmente, pidió no caer en la política “facilista” y la del “espectáculo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.