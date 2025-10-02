Esta es la demanda de Cambio Radical contra decretos sobre exportación de carbón a Israel

Germán Vargas Lleras y Germán Córdoba, de Cambio Radical. Foto: Óscar Pérez

Al Consejo de Estado llegó una demanda contra los decretos 1047 de 2024 y 0949 de 2025, con los cuales la administración del presidente Gustavo Petro prohibió exportar carbón a Israel, esto como represalia frente a la ofensiva de ese país en la franja de Gaza y el genocidio contra la población palestina. La acción judicial fue emprendida por Cambio Radical, uno de los principales bloques opositores al Gobierno en el Congreso y que desde un inicio ha cuestionado la actitud de Petro en las relaciones diplomáticas con el gobierno de Benjamín Netanyahu y con los Estados Unidos de Donald Trump.

De acuerdo con el partido, lo que se busca con esta demanda, en primer lugar, es una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos de los decretos e impida que se bloqueen las exportaciones de carbón ya que, según dice, con estos se generan perjuicios económicos y sociales en todo el país. El director de esta colectividad, Germán Córdoba, aseguró que la decisión del Gobierno es ilegal e inconstitucional porque “excede las competencias del ejecutivo y afecta gravemente la economía nacional”.

Entre los argumentos de la demanda, el partido que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que el Gobierno se extralimitó con los decretos, pues se trata de una sanción internacional, sin autorización legal, con falsa motivación y sin el soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano es usado con fines militares en Israel. Esto último tiene relación con la acusación del presidente Gustavo Petro en la que señaló que el carbón colombiano que se exporta a ese país se estaría utilizando para crear armas y bombas con las que luego se ataca a la población palestina en la Franja de Gaza.

Por otra parte, el partido aseguró que los decretos del presidente Petro vulneran el principio de proporcionalidad, ya que primero debieron implementarse medidas menos gravosas que no afecten la economía nacional, con un impacto en las exportaciones, el empleo, la regalías y la estabilidad de las regiones que producen este mineral. Cambio Radical, citando al DANE, señaló que entre enero y agosto 2023 Colombia exportó a Israel cerca de 375 millones de dólares, de los cuales el 93 % correspondió a productos minero energéticos y el 90 % al carbón térmico, lo que para ellos refleja el impacto negativo de la decisión tomada desde la casa de Nariño.

A esta movida judicial se suma una del Centro Democrático que también ataca las medidas de Petro sobre Israel. Este miércoles, el partido aseguró que la decisión del Gobierno de expulsar a los diplomáticos israelíes en Colombia tendría consecuencias negativas para todo el país, por lo cual, señalaron, emprenderán acciones legales.

“El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia. La acción jurídica busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”, aseguró el partido en un mensaje de X.

