Petro dio detalles de los temas que llevará a la cita con Trump y envió mensaje a Noboa

Petro propone en Panamá un pacto por la vida y la libertad en las Américas. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro habló este miércoles, durante cerca de 30 minutos, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, espacio que se desarrolla en Panamá y que el jefe de Estado aprovechó para referirse a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Ecuador. Durante su intervención, Petro insistió en la necesidad de articular la región y planteó un diálogo con los presidentes Donald Trump y Daniel Noboa.

Sobre el primero, con quien se reunirá el próximo 3 de febrero, dijo que espera dialogar con él sobre crear un pacto basado en la libertad, la paz y la vida. Según explicó, uno de los puntos claves de esa propuesta es decirle a su homólogo estadounidense que se implemente una integración de la región a partir de las energías limpias y no del petróleo.

Lea también: Gobierno expide decreto para crear 800 cargos en Colpensiones a días de Ley de Garantías

La declaración del presidente se dio apenas horas después de un discurso que dio el martes en Bogotá y en el que lanzó fuertes mensajes contra Trump. En esa intervención aseguró que Estados Unidos debería devolver a Nicolás Maduro a Venezuela, para que lo juzgue un tribunal de ese país, y agregó que “nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saberlo: es libertad o muerte”.

En el discurso de este miércoles matizó varias de sus posturas y aseguró que fue malinterpretado por la prensa. Sobre Maduro aclaró que su propuesta es que sea juzgado en Venezuela o incluso por una de “las tres américas”. Además, reiteró que su crítica a la incursión militar no tiene relación con Maduro, sino con la soberanía de los países de esta zona.

No se pierda: Lester Toledo responde a Lafaurie por acusarlo de adulterar consulta del Centro Democrático

Por otra parte, en medio de la tensión diplomática y arancelaria con el Ecuador de Daniel Noboa, dijo que está dispuesto a dialogar. Aseguró que se deben revaluar las estrategias contra el narcotráfico, principal reclamo de Noboa, y no solo señalar que la cocaína es de mafias colombianas y latinoamericanas, sino entender que es “un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias”.

También dijo que se debe construir integración policial no solo entre Colombia y Ecuador, sino abrirla a otros países para que sea más eficaz. “No es exactamente sobre una carretera, que debemos abrir, presidente Noboa; si la cerramos cruza lo ilegal, eso camina a pie entre las quebradas y las selvas, sobre las carreteras circula el trabajo; le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos”, agregó. Según dijo, lo mismo le dirá al presidente Donald Trump.

Hasta el momento no se ha confirmado una reunión bilateral entre los presidentes Petro y Noboa, pero desde la delegación diplomática colombiana aseguran que siguen trabajando en concretar el espacio. En su intervención, Noboa dijo que los criminales “se pasean entre país y país” afectando la paz.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.