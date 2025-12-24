Estos son los 25 partidos que van a consultas en marzo para elegir candidato presidencial

La consulta que ya se realizó fue el pasado 26 de octubre y se realizó por petición del Pacto Histórico. La próxima jornada está prevista para el 8 de marzo (imagen de referencia). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de varios días de diálogos políticos en diversos frentes, y de algunas polémicas sobre cómo fortalecer coaliciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó oficialmente que en total fueron 25 movimientos y candidatos los que reportaron intención de mantenerse en las consultas previstas para el 8 de marzo, mismo día en que se elige al próximo Congreso.

Lo que indicó el organismo electoral es que estas agrupaciones, así no tengan un aspirante directo ahora mismo para respaldar, se mantuvieron en su disposición de medirse en urnas para depurar sus respaldo de cara a los comicios en los que se votará por el sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Más información: Petro descarta el diálogo con otros poderes y deja en vilo varias de sus apuestas de cambio

Entre las colectividades que se sostuvieron su convocatoria a consultas están el Pacto Histórico, el Centro Democrático, La U, Nuevo Liberalismo y, entre otros, en Marcha. Y entre los partidos que definitivamente se bajaron están el Liberal, Conservador, Cambio Radical y, además, Comunes.

En todo caso ya se confirmó que habrá una consulta de izquierda que ahora mismo incluye a Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero, y no se descarta que ahí lleguen Juan Fernando Cristo, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo y eventualmente Clara López.

Consulte aquí: “Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable a la Fuerza Pública”: embajada en Colombia

Por los lados de la derecha ya se consolidó la bautizada “Gran Consulta por Colombia”, en la que están Paloma Valencia, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Anibal Gaviria, Juan Manuel Galán y Daniel Palacios, y no se descarta que ingrese Juan Carlos Pinzón.

Y en medio de ese panorama están Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López, entre otros, que irían directo a la primera vuelta del 31 de mayo, aunque no descartan que se den mecanismos previos de depuración —como una encuesta— que permita seguir definiendo apoyos previos a esa cita a urnas.

Estos son los partidos que sí van a una consulta:

Pacto Histórico

Partido Centro Democrático

Partido de la “U”

Partido Nuevo Liberalismo

Partido En Marcha

Partido Oxígeno

Partido Político La Fuerza de la Paz

Partido Ecologista Colombiano

Partido Esperanza Democrática – ED

Partido del Trabajo de Colombia – PTC

Partido Alianza Democrática Amplia – ADA

Movimiento Alternativo Indígena y Social –

MAIS

Movimiento Autoridades Indígenas de

Colombia – AICO

Colombia Diferente – La Fuerza de las

Regiones

Unidos – La Fuerza de las Regiones

Avanza Colombia

Juego Limpio

Rescatemos a Colombia

Con Toda por Colombia

Firme con Lizcano Colombianísmo

Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba

Con Claudia Imparables

Movimientos Valiente

Colombia Una Nueva Historia

Firme Luna presidente – Sí Hay un Camino

Comunicado completo del Consejo Electoral:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.