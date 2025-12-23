“Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable a la Fuerza Pública”: embajada en Colombia

Los diplomáticos estadounidenses Jarahn Hillsman y Lance Hegerle, vinculados a la Embajada de Washington en Bogotá, se reunieron con policías colombianos de la Cenop en Tolima. Foto: Archivo Particular

En medio de las tensiones que han venido escalando entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump por las diferencias ideológicas que tienen sobre varios temas, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, se conoció un mensaje desde Estados Unidos en respaldo a la Fuerza Pública de Colombia.

Las palabras que llegaron desde los delegados diplomáticos de la Casa Blanca se dieron en el marco de una visita que algunos de ellos realizaron a uno de los centros militares que tiene el país y en los cuales hay asesoría estadounidense en materia de entrenamiento castrense.

Según información de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, se trató de un recorrido que el ministro consejero Jarahn Hillsman y el delegado del Departamento de Estado en materia antinarcóticos, Lance Hegerle, realizaron a la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia (Cenop), la cual está ubicada en Tolima.

“Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable a la Fuerza Pública de Colombia. Ante los recientes ataques perpetrados por grupos narcoterroristas, nuestro ministro consejero, Jarahn Hillsman, y el Director de @StateINL Bogotá, Lance Hegerle, visitaron el CENOP, en Tolima, para respaldar a la @PoliciaColombia”, se precisó en el mensaje.

Y se agregó: “En su visita, conoció cómo el apoyo de Estados Unidos en entrenamiento de drones, a los comandos junglas y en antiexplosivos es clave para combatir el narcoterrorismo y proteger a las fuerzas y a los colombianos”.

Este tipo de apoyos se dan luego de varios ataques que grupos ligados al narcotráfico, y que de alguna manera han pedido pista en la estancada paz total del gobierno Petro, han desplegado en diversas regiones. Uno fue en Aguachica, Cesar, donde el ELN atacó una guarnición hace pocos días y dejó a por lo menos siete uniformados asesinados.

Y si bien Trump y su administración han sido duros críticos de Petro y de sus políticas, al punto que lo incluyeron en la llamada lista Clinton, la Oficina Oval ha dicho que sus diferencias son el saliente mandatario colombiano y no con la sociedad en general. Sin embargo, desde la Casa de Nariño han dicho que si hay ataques contra el jefe de Estado se termina agrediendo a todo el país.

Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable a la Fuerza Pública de Colombia. 🇺🇸🤝🇨🇴



Ante los recientes ataques perpretados por grupos narcoterroristas, nuestro Ministro Consejero, Jarahn Hillsman, y el Director de @StateINL Bogotá, Lance Hegerle, visitaron el CENOP, en… pic.twitter.com/yOjWLPUoEo — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 23, 2025

