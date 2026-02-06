Habrá tres consultas para el 8 de marzo: Petro dijo que “en primera vuelta volveré a votar”

La Registraduría definió en sorteo el tarjetón de las consultas que se votarán este 8 de marzo. Foto: Archivo Particular

La consulta con la que la izquierda busca abrirse protagonismo electoral en las elecciones del 8 de marzo, mismo día en que se elige a un nuevo Congreso, se mantiene en firme y será liderada por los candidatos Roy Barreras y Daniel Quintero. De hecho, la Registraduría realizó en la noche de este viernes el sorteo con el que se definió el lugar que ocupará esta coalición en el tarjetón, al igual que las otras dos agrupaciones que se medirán en urnas durante esta fecha.

Todo esto se terminó de definir luego de una reunión entre Barreras y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, durante la cual, como lo contó más temprano El Espectador, se le dio luz verde a la realización de esta consulta sin que ello implique que el petrismo purasangre esté obligado a participar, pues el aspirante de esta corriente sigue siendo Cepeda.

“Yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”, aseguró el jefe de Estado.

De este proceso también se terminó bajando Camilo Romero, quien dijo que daba un paso al costado para apoyar de frente la aspiración de Cepeda. Más temprano hicieron lo propio Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, quienes irán directo a primera vuelta.

Así las cosas, el país podrá votar el próximo 8 de marzo –aparte de las planchas de Congreso– por tres consultas. De hecho, según el sorteo de la Registraduría, en el tarjetón único estará primero la Consulta de las Soluciones, luego seguirá la Gran Consulta por Colombia y lo cerrará el Frente por la Vida.

Lo que ha dicho el registrador Nacional, Hernán Penagos, es que el jurado informará de la existencia del tarjetón y el elector decidirá si lo pide o no para votar en esos tres procesos.

En la Consulta de las Soluciones quedaron como candidatos Claudia López y Leonardo Huerta, luego de que Sergio Fajardo y Mauricio Armitage definieran que no estarán en este espacio y que irán derecho a la primea vuelta del 31 de mayo.

En la Gran Consulta por Colombia quedaron los nueve candidatos que vienen haciendo campaña hace unas semanas: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, Juan Danuel Oviedo y Juan Manuel Galán.

No me pongan en estas amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar https://t.co/A5uPAAuUgT — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

Y la del Frente por la Vida quedaron Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Elías Pineda y Edison Torres.

De esta forma, comienza a delinearse la disputa por ser el sucesor del presidente Petro a partir del 7 de agosto próximo, cuando se termina oficialmente el periodo de la actual administración.

