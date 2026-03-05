Así se mueve el dinero en las consultas: esto han gastado los candidatos en campaña

Cómo se están financiando las campañas de las consultas presidenciales. Foto: Archivo Particular

Este domingo 8 de marzo, cerca de 41,2 millones de colombianos podrán asistir a las urnas para definir el futuro del poder Legislativo en los próximos cuatro años y para participar en el primer pulso por el control de la Casa de Nariño. Para esta última elección, 16 precandidatos de tres fuerzas buscan la mayor cantidad de votos para consolidar su nombre y fotografía en el tarjetón de la primera vuelta.

Aunque el pasado 1 de marzo todas las campañas hicieron sus cierres oficiales, en cada una se siguen dando movimientos para sumar apoyos, todo esto en medio de las tensiones institucionales y los escenarios que plantean las encuestas. Y aunque los eventos masivos en público están restringidos, los aspirantes aún continúan invirtiendo en cuestiones logísticas y propaganda electoral.

De acuerdo con el aplicativo Cuentas Claras, así se ha movido el dinero de las campañas en la Consulta de las Soluciones, la Gran Consulta por Colombia y el Frente por la Vida. Cabe anotar que todavía hay varios candidatos que a la fecha no han reportado información en la plataforma.

Consulta de las Soluciones

En la apuesta que integran Claudia López y Leonardo Huerta por captar los votos del centro este 8 de marzo, el nombre que más llama la atención es el de la exalcaldesa de Bogotá, pues además de liderar las encuestas frente a su compañero, es la precandidata de todas las consultas que más recursos le ha inyectado a su campaña.

Con corte al 4 de marzo, López reportó ingresos por un total de COP 4.659 millones, de los cuales solo ha gastado COP 168 millones. Según los documentos, el dinero proviene de un crédito del sector financiero, por el valor total mencionado, que fue adquirido con Bancolombia. Por el otro lado, de la campaña de Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo Delegado para la Salud, aún no hay información reportada.

Gran Consulta por Colombia

Esta alianza la integran Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas. La primera de la lista, ficha del Centro Democrático y quien lidera varias de las encuestas de intención de voto, ha reportado hasta la fecha un total de COP 2.000 en ingresos para su campaña.

En el aplicativo Cuentas Claras se especifica que ese monto es una contribución de su colectividad, liderada por el expresidente Álvaro Uribe. Valencia registra gastos de campaña por un total de COP 1.264 millones, de los cuales la mayoría se ha destinado a propaganda electoral.

A la campaña de Enrique Peñalosa han entrado COP 1.052 millones, de los cuales COP 1.000 son de un crédito y el resto de una donación. Los gastos, hasta el momento, son de COP 23 millones. Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, tiene ingresos por COP 881 millones, de los cuales COP 750 millones aparecen como transacciones realizadas por familiares. Así mismo, hay donaciones por más de COP 70 millones a nombre de Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, quien fue gerente de Teleantioquia.

Vicky Dávila también tiene un monto de COP 2.000 millones en ingresos, producto de un préstamo del Banco GNB Sudameris. Hasta el momento, la precandidata ha gastado COP 485 millones, la mayoría en propaganda. Juan Daniel Oviedo aparece con COP 76 millones de ingresos, producto de recursos propios y contribuciones de particulares.

El exsenador David Luna ha reportado COP 230 millones en ingresos, de los cuales COP 150 millones son aportes de particulares, entre ellos varios abogados. Sus gastos están por encima, pues se han registrado varios por un total de COP 405 millones, de los cuales más de la mitad ha ido a propaganda. Finalmente, de Juan Manuel Galán hay un ingreso de COP 800 millones que aportó el Nuevo Liberalismo; de Juan Carlos Pinzón se registra una donación de COP 45 millones y de Mauricio Cárdenas aún no hay información disponible.

Frente por la Vida

Al momento de la publicación de esta nota, ninguno de los candidatos de esta consulta tenía datos reportados en el aplicativo Cuentas Claras. El Frente por la Vida está conformado por Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Edison Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.

Al respecto, cabe señalar que el fenómeno de la falta de reportes preocupa a varias organizaciones. De acuerdo con Transparencia por Colombia, el 66 % de los candidatos no han hecho ningún reporte sobre la financiación de campañas.

