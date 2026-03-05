¿Todas las personas pueden votar en Corferias?: estos son los requisitos y las implicaciones

Corferias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Faltan solo cuatro días para las elecciones a Congreso y alrededor de tres meses para las presidenciales. En este contexto, tener claridad sobre donde y cómo se puede votar es clave. Aunque haya escuchado que cualquier persona puede votar en Corferias, la Registraduría cuenta con algunas condiciones para que esto pueda suceder.

Dentro de este centro de eventos y convenciones solo pueden sufragar quienes tienen su cédula inscrita directamente en ese puesto, o aquellos con documentos expedidos entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 que nunca han registrado su cédula en otro lugar ni reportan novedades. Las cédulas emitidas después del 8 de enero de 2003 se habilitan en puestos cercanos a la dirección declarada en el trámite.

Esto con el objetivo de lograr ordenar el censo electoral en Bogotá, pues en Corferias se concentran una gran cantidad de mesas de votación, lo que conlleva a una gran acumulación de personas durante las elecciones.

Si usted no tiene claridad sobre cuál es puesto en el que debe votar puede verificar su mesa exacta en el portal oficial de la Registraduría digitando su cédula sin puntos ni espacios. Tenga en cuenta que acudir a un sitio no asignado invalida el voto, en un contexto de alta participación esperada para el Congreso.

