Así será la nueva jornada de marchas convocadas por Petro en defensa del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro en alocución sobre el salario mínimo. Foto: Presidencia

Este jueves el presidente Gustavo Petro volverá a la Plaza de Bolívar para dar un discurso que agitará a sus bases en defensa de la bandera del salario mínimo de COP 2.000.000 (con auxilio de transporte) y a pocos días de las elecciones legislativas y consultas presidenciales. Según ha dicho el mandatario durante la última semana, la invitación es a que haya concentraciones en las plazas y frente a todos los palacios de justicia de las ciudades capitales.

“Este jueves las y los espero en todas las plazas públicas del país. Por el salario vital y la libertad de voto. Estaré en la plaza de Bolívar de Bogotá”, dijo el mandatario en uno de sus trinos. De acuerdo con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, además de las marchas, están desplegando estrategias jurídicas para defender el aumento del 23 % en el salario mínimo que suspendió el Consejo de Estado.

“La defensa del salario vital es hasta el último suspiro. Anunciamos a las y los trabajadores y al país que el Ministerio del Trabajo, junto a Hacienda y la Presidencia hemos radicado el recurso de súplica en defensa del salario vital. Este parte de un hecho claro: el auto del Consejo de Estado que lo suspendió excedió los límites de una medida cautelar, porque anticipa un juicio de legalidad y reconfigura de manera transitoria una política salarial sustentada en la Constitución, el bloque de constitucionalidad y en criterios económicos verificables”, explicó Sanguino.

Por otra parte, como lo dio a conocer el ministro del Interior, Armando Benedetti, la apuesta se conecta con el inicio de la recolección de firmas para la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Este último proceso inició este mismo lunes en el palacio presidencial, con la firma de las planillas por varios jefes de cartera y altos funcionarios.

Sobre el llamado a las calles y la conexión con el debate electoral, el propio presidente Petro dijo que las movilizaciones también serán en defensa de “la libertad de voto”. Durante un consejo de ministros, el jefe de Estado agregó que “se acerca un gran atentado contra el voto libre en Colombia, dadas las circunstancias de encuestas que leen los actores políticos en Colombia y su desespero creciente por evitar que el proyecto político de este gobierno continúe”.

Con la convocatoria a marchas de este jueves ya se han hecho más de 12 en los tres años de mandato. En este 2026 van dos, contando esta del 19 de febrero. En 2024 se registraron las marchas oficialistas durante mayo, agosto y septiembre, mientras que en 2025 fueron más permanentes por el trámite de reformas como la pensional y la laboral.

En la capital, la jornada se realizará en la Plaza de Bolívar desde las 2 de la tarde. Se espera que la convocatoria culmine con un discurso del presidente Gustavo Petro.

