Cepeda, Barreras, Fajardo, De la Espriella y más acciones de campaña: así se se han movido

Cuando faltan menos de tres semanas para las votaciones del 8 de marzo, cuando se elige a un nuevo Congreso y se dirimen tres consultas interpartidistas, los candidatos presidenciales ajustan sus movimientos más claves para buscar el respaldo del electorado y de paso que sectores claves analicen apoyarlos.

Es en ese marco que se registró un recorrido del Iván Cepeda por Puerto Asís, Putumayo, donde presentó parte de su línea de seguridad en su carrera por reelegir las políticas del presidente Gustavo Petro y darle continuidad inmediata a la izquierda. Incluso, desde esa región y a través de sus redes, le dejó un mensaje directo a la Fuerza Pública.

“Mantendré y ampliaré los avances que han fortalecido la calidad de vida del personal de la Fuerza Pública (…), porque para tener unas Fuerza Militares democráticas, ajustadas a la Constitución, fuertes como las queremos, pues es necesario mejorar la calidad de vida de los miembros de las instituciones policiales y militares”, precisó Cepeda.

Otro de los aspirantes que buscan enarbolar parte de las banderas del petrismo, aunque ampliando la base de apoyos más allá del tradicionalismo de la izquierda, es Roy Barreras. Este miércoles, de hecho, realizó sus actividades de campaña y les dejó un mensaje a los militantes del Pacto Histórico para que, contrario a lo que han dicho, se motiven a votar las consultas.

“No se equivoquen, la unidad es la vitoria, juntos hicimos posible el Gobierno de Petro hace cuatro años; solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”, precisó Barreras, quien hace parte de la coalición Frente por la Vida junto a Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda y Lucio Torres. Este proceso es el que no respalda el Pacto y por el cual, también este miércoles, pidió abstenerse de votar.

Abelardo de la Espriella, por su parte, hizo un recorrido por el Meta, región desde la cual habló sobre la necesidad de potenciar al empresariado y darle un manejo diferente al de la actual administración a las finanzas públicas.

“El Estado colombiano se ha convertido en el peor enemigo del emprendedor colombiano, voy a convertir al gobierno en el aliado de los comerciantes, emprendedores y empresarios”, precisó De la Espriella.

Otro de los aspirantes que estuvo en actos de campaña fue Sergio Fajardo, quien viene realizando varios recorridos por el país buscando nuevos aliados y también dándole forma a los respaldos que se requieren las listas al Congreso que respalda a través de Dignidad y Compromiso.

Cepeda, De la Espriella y Fajardo son los punteros de las más recientes encuestas de intención de voto y han decidido no participar en ninguna de las consultas de este 8 de marzo.

Paloma Valencia, quien sí estará en uno de esos procesos, estuvo en actividades por los santanderes y dándole un impulso vía redes sociales a su aspiración por el Centro Democrático, partido desde el cual cuenta con el respaldo del jefe único, el expresidente Álvaro Uribe.

La también senadora está en la Gran Consulta por Colombia, en la cual compite con Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Anibal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa.

La otra coalición es la de Claudia López y Leonardo Huerta, quienes se medirán en la Consulta de las Soluciones. Los dos aspirantes estuvieron también este miércoles en actividades de campaña y presentando propuestas de lo que sería un eventual gobierno suyo.

Otros aspirantes que también van derecho a la primera vuelta del 31 de mayo, como Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano y, entre otros, Daniel Palacio y Clara López, también hicieron uso de redes y espacios de plaza pública para promover sus candidaturas.

Este 8 de marzo se eligen 102 de los 103 senadores, al igual que 182 de los 183 representantes, que tendrán un asiento en el Congreso desde el próximo 20 de julio, hay más de 3.000 personas buscando una de estas curules. También se dirimirán las tres consultas entre los 16 candidatos que están en disputa.

