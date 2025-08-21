Crecen a 65 los precandidatos presidenciales que reúnen firmas en las calles

Mauricio Lizcano, David Luna, Claudia López, Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo recolectarán firmas para avalar sus candidaturas presidenciales. Foto: Archivo Particular

Además de los precandidatos a la Presidencia de los diferentes partidos y movimientos políticos, ya son 65 los que buscan avalar su aspiración mediante firmas, de acuerdo con la Registraduría Nacional liderada por Hernán Penagos.

Según la entidad electoral, se han inscrito 65 comités políticos para avalar candidaturas a la Presidencia y listas al Congreso. El único requisito es reunir alrededor de 635.000 firmas válidas de ciudadanos antes de diciembre de este año.

De lograrlas, recibirían un aval de parte de la Registraduría para competir oficialmente en las elecciones de 2026, que serán en marzo (Congreso) y en mayo (Presidencia).

Entre estas 65 personas reuniendo firmas se encuentran figuras políticas como Vicky Dávila (Valientes), Claudia López (Imparables), Mauricio Lizcano (Colombianismo), Juan Daniel Oviedo (Con toda por Colombia), David Luna (Sí hay un camino), Luz María Zapata (Luz para Colombia), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

Igualmente, los cuatro exmandatarios locales Juan Carlos Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Aníbal Gaviria, quienes este martes inscribieron su movimiento “La Fuerza de las Regiones”.

Con la recolección de firmas se pone siempre sobre la mesa la discusión de si esto debe o no ser considerado como campaña electoral y por lo mismo se han llevado al Congreso distintos proyectos para endurecer las reglas de este mecanismo.

