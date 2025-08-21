No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Crecen a 65 los precandidatos presidenciales que reúnen firmas en las calles

En el país ya hay 65 comités inscritos en la Registraduría para recolectar firmas. Son necesarias aproximadamente 635.000 apoyos para tener luz verde.

Redacción Política
21 de agosto de 2025 - 09:17 p. m.
Mauricio Lizcano, David Luna, Claudia López, Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo recolectarán firmas para avalar sus candidaturas presidenciales.
Foto: Archivo Particular
Además de los precandidatos a la Presidencia de los diferentes partidos y movimientos políticos, ya son 65 los que buscan avalar su aspiración mediante firmas, de acuerdo con la Registraduría Nacional liderada por Hernán Penagos.

Según la entidad electoral, se han inscrito 65 comités políticos para avalar candidaturas a la Presidencia y listas al Congreso. El único requisito es reunir alrededor de 635.000 firmas válidas de ciudadanos antes de diciembre de este año.

De lograrlas, recibirían un aval de parte de la Registraduría para competir oficialmente en las elecciones de 2026, que serán en marzo (Congreso) y en mayo (Presidencia).

Entre estas 65 personas reuniendo firmas se encuentran figuras políticas como Vicky Dávila (Valientes), Claudia López (Imparables), Mauricio Lizcano (Colombianismo), Juan Daniel Oviedo (Con toda por Colombia), David Luna (Sí hay un camino), Luz María Zapata (Luz para Colombia), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

Igualmente, los cuatro exmandatarios locales Juan Carlos Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Aníbal Gaviria, quienes este martes inscribieron su movimiento “La Fuerza de las Regiones”.

Con la recolección de firmas se pone siempre sobre la mesa la discusión de si esto debe o no ser considerado como campaña electoral y por lo mismo se han llevado al Congreso distintos proyectos para endurecer las reglas de este mecanismo.

Por Redacción Política

El observador(92674)Hace 38 minutos
NO es retorica pero la culpa la tiene URIBE. despues de ver a duque como presidente, cualquier gato se siente con el derecho de serlo. Duque probó que no se necesita mayor merito o prepracion para ser presidente y a ahi la cantidad de candidatos que tengamos.
conrado urrego(xybxp)Hace 47 minutos
Que intenciones tendrán,de todo habrá,honestos y deshonestos..
JustoYFranco(bqf6j)Hace 58 minutos
Muy bueno que la democracia sea participativa. Pero también debe tener reglas sobre las organizaciones y los partidos que participan en los debates políticos y sobre las personas que pueden aspirar a cargos de elección popular. No es posible que hayan 65 precandidatos presidenciales que no tengan respaldo de un partido para llegar a la presidencia. Si son 65 personas que ahora son reconocidas públicamente, lo son porque un partido los hizo elegir en algún cargo y a ese mismo partido recurrir hoy
