Política
Elecciones 2026

Petro y Barreras dialogaron sobre “unidad” en momentos de definiciones electorales

El presidente Gustavo Petro recibió al exembajador Roy Barreras en la Casa de Nariño. Esto fueron los temas abordados.

Redacción Política
21 de agosto de 2025 - 07:04 p. m.
El exembajador Roy Barreras y el presidente Gustavo Petro se reunieron este jueves, 21 de agosto, en la Casa de Nariño.
El exembajador Roy Barreras y el presidente Gustavo Petro se reunieron este jueves, 21 de agosto, en la Casa de Nariño.
Foto: Archivo Particular
En medio de las decisiones que se están dando de cara a las elecciones de 2026, en torno a quiénes serán definitivamente candidatos presidenciales y las alianzas que se deben dar para esos comicios, este jueves se registró un encuentro en la Casa de Nariño que puede tener efectos en ese proceso.

En efecto, el presidente Gustavo Petro recibió en Palacio al exembajador –y precandidato en ciernes– Roy Barreras, con el fin de dialogar sobre la situación actual del escenario nacional y lo que puede ser la hoja de ruta para el epílogo de la actual administración y la búsqueda de una continuidad del proyecto.

Barreras, a través de sus redes, no solo publicó una la foto del encuentro con Petro, sino que esbozó algunos de los temas abordados.

“Gracias, Presidente, por invitarme a conversar sobre los temas del país. Solo una Colombia unidad puede enfrentar los retos de la patria que es de todos. La seguridad su prioridad y la de todos”, enfatizó Barreras.

Y luego agregó: “La justicia social: una meta indeclinable que está en desarrollo. Avanzar, no retroceder”.

Esta cita estaba pendiente de darse y se registró justo cuando la izquierda, y otros sectores afines de alguna forma a la Casa de Nariño, están buscando caminos para abordar las consultas del 26 de octubre y otra vuelta que se daría el 8 de marzo a través del llamado frente amplio.

Además, en ese sentido, es que están pendientes las decisiones que están por tomar el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quienes tiene que –por aparte– si el primero se lanza y el segundo se baja o no de la consulta de la izquierda.

Por Redacción Política

