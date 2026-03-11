División en uribismo y coalición de la Gran Consulta por fórmula Valencia-Oviedo

Los candidatos de la Gran Coalición por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán. Foto: Archivo Particular

Los ruidos alrededor de la candidatura presidencial de Paloma Valencia y su posible fórmula vicepresidencial han incrementado luego de dos reuniones con Juan Daniel Oviedo en el que no se ha formalizado esta posible alianza entre los vencedore de la Gran Consulta por Colombia. Sectores del uribismo y hasta excandidatos de esa coalición han cuestionado lo pasos de las últimas semanas.

Y es que a menos de 72 horas para el cierre de inscripciones de candidaturas y mientras otros candidatos como Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella ya dieron ese paso, la vencedora del pasado 8 de marzo con más de 3,2 millones de votos aún no tiene definida su carta a la vicepresidencia.

Es más, en su casa al norte de Bogotá ha liderado dos citas con Juan Daniel Oviedo - segundo en las votaciones con 1,2 millones de votos - que concluyó con una nueva prórroga para esta decisión que se tomaría el jueves 12 de marzo. Sin embargo, los ruidos y críticas desde sectores aliados ya iniciaron.

Una de las voces que cuestionó estos pasos fue la senadora María Fernanda Cabal, quien ante las versiones de posibles “negociaciones” y peticiones por parte de Oviedo para aceptar la oferta vicepresidencial, señaló que “uno no puede renunciar a principios y valores por votos. Eso sería inaceptable".

Uno no puede renunciar a principios y valores por votos. Eso sería inaceptable. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 11, 2026

Y es que puntos como los procesos de paz e incluso la presencia del expresidente Álvaro Uribe son puntos que desde el círculo del uribismo más purasangre no deberían ser negociados. Pero esas críticas también permearon la línea de la Gran Consulta.

Cabe señalar que el pasado lunes hubo un almuerzo de los nueve candidatos que conformaron esa consulta y en la que de forma unánime se le solicitó a Oviedo que, al quedar segundo en esa votación, debería ser la figura vicepresidencial. Y aunque en los acuerdos de conformación de ese bloque ese punto no se estipuló, el amplio caudal de votación acaparado por el exdirector del Dane no pasó desapercibido.

En esa misma consulta la candidata Vicky Dávila señaló que “no hay nada peor que un matrimonio a la fuerza o por conveniencia, más temprano que tarde se revienta. Una fórmula presidencial es un “matrimonio”. Si se intentó, si se luchó, si se hizo hasta “terapia de pareja” y no funcionó, déjalo ir, que sea feliz. No insistas. No se hagan daño. Siempre a la vuelta de la esquina hay mejores príncipes dispuestos a casarse para toda la vida. Ya está bueno".

Además, previamente en otro trino a través de su cuenta de X había pedido a Oviedo que “lo más importante de una fórmula vicepresidencial es la lealtad y el compromiso. La disposición para hacer equipo, la fórmula vicepresidencial no puede llegar a competir con la persona que obtuvo la candidatura presidencial, tiene que llegar a sumar, a complementar, a ayudar. Si llega con estridencias y a competir, no sirve de fórmula”.

