¿Cuánto dura el escrutinio en Colombia, qué es y cuándo se conocería el nuevo presidente?

Cerca de 40 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los resultados de la segunda vuelta dejaron, en el preconteo, a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia. En una apretada contienda el candidato de Defensores de la Patria, y sobre el boletín 16 del conteo preliminar, obtuvo 12,9 millones de votos frente a los 12,6 millones de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

EN CONTEXTO: De la Espriella ganó las elecciones en el preconteo, pero todo se definirá en escrutinios

El panorama es inédito en jornadas electorales de este siglo, pues en términos porcentuales tan solo un punto separa a los dos contendores para suceder a Gustavo Petro. De acuerdo a ese reporte, De la Espriella lideraba las elecciones con 49,76 %, mientras que el candidato del Pacto Histórico tenía 48,69 % de los votos. Por lo anterior, desde varios frentes se fijó la incógnita sobre la validez de los resultados y, de hecho, el jefe de Estado aseguró que ahora “nos vamos a los escrutinios”.

Este proceso será crucial, pues es el que compromete la participación de jueces de la República que se encargan de dar validez a los resultados. Son ellos quienes declaran los resultados de cada mesa de votación y con los que se pueden ir consolidando los votos que, para este caso, podría representar cambios en el futuro político del país.

¿Qué son y cuándo arrancan los escrutinios?

Este proceso de escrutinio representa la verificación y consolidación de los resultados electorales. Durante estos se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor de un candidato o lista de candidatos e inicia horas después de que culmina el proceso de preconteo que está en manos de los jurados de votación.

Por ejemplo, en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo ese proceso inició sobre las 8:00 p. m. y se extendió hasta el día martes 2 de junio en el que se realizó la consolidación nacional de todos los votos. Y es que este proceso arranca en mesas distritales, luego sigue a los escrutinio regionales y culmina en los nacionales que queda en manos del Consejo Nacional Electoral.

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¿Puede cambiar la votación?

En el proceso de los escrutinios sí puede haber cambio de votación. Es decir, existe la posibilidad de que haya un giro en este panorama, pues en elecciones previas partidos y candidatos han recuperado votos en este procedimiento. Por ejemplo, la bancada del Pacto Histórico en 2022 recuperó algo más de 500.000 votos para las elecciones de Congreso, algo que configuró sus fuerzas en el Capitolio en los últimos cuatro años.

Y en referencia a los resultados más recientes, el escrutinio dejó a De la Espriella en primera vuelta con 10’366.143 votos respecto a los 10’361.499 del preconteo. La diferencia fue de algo más de 5.000 votos. Para Cepeda ese resultado dejó 9,703.921, que son algo más de 12.000 votos sobre los 9’688.361 del preconteo.

“Las normas en Colombia establecen los procedimientos a seguir tras la divulgación de los resultados”

“En este momento vienen iniciando los escrutinios municipales o de primer nivel, como dice la norma electoral. 9.000 peronas entre jueces y notarios están en 2.992 comisiones escrutadoras revisando a detalles cada una de las actas electorales en presencia de testigos apoderados de cada una de las campañas electorales

“No hay ninguna circunstancia para generar ningún temor, simplemente salir con tranquilidad al lado de jueces y notarios, y representadas las campañas si así lo quieren, y verificar cada una de esas actas”.

“El escrutinio de primer nivel, o municipal, no se hace con imágenes, ni con la publicación de los E14 o actas electorales, se hace con las actas física. Se hace con el E14 de Claveros que es la herramienta con la que los jueces hacen el escrutinio electoral.

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