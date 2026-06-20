¿Cuántos votos sacó Gustavo Petro en segunda vuelta en 2022 y en 2018?

El presidente Gustavo Petro cumple tres años de mandato este 7 de agosto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El presidente Gustavo Petro intentó llegar al lugar que hoy ocupa en tres ocasiones: en 2010, en 2018 y en 2022. En medio de estos intentos logró ser alcalde de la ciudad de Bogotá en 2012.

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En la elección que le mereció la Presidencia, en 2022, de los más de 22 millones de personas que acudieron a las urnas 11,11 millones apoyaron a Petro. Con el 98,22 % de las mesas informadas, el candidato de izquierda se impuso con 50,51 % de los votos, sobre Rodolfo Hernández que sacó 47,22 %.

Después de que las urnas cerraran a las 4:00 de la tarde, los primeros reportes del preconteo daban a Rodolfo Hernández como virtual ganador. A esa hora, el primer boletín que tenía en cuenta apenas las mesas que iban cerrando en el exterior, la Registraduría anunciaba que Hernández llevaba la delantera con el 63 % de los votos, en contraste con Petro, que en ese momento contaba con el 34 % de las papeletas.

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No obstante, el panorama empezó a cambiar rápidamente. Sobre las 4:40 de la tarde: al 47,18 % de las mesas informadas, Petro se impuso con tres puntos porcentuales por encima del ingeniero, con 50,68 % versus 47,10 %. En ese momento, la diferencia entre ambos era de 400 mil votos. Antes de las 5:00 de la tarde, el líder de la Colombia Humana ya había sobrepasado los más de 8.522.399 millones de votos, que era el techo de apoyos que logró en la primera vuelta, tiempo después logró la votación histórica con la que llegó a la Casa de Nariño.

Cuatro años atrás, en 2018, los ciudadanos decidieron que la disputa final por el mayor cargo político del país sería entre Gustavo Petro e Iván Duque. El candidato del Centro Democrático logró clasificar a segunda vuelta obteniendo 7,56 millones de votos, mientras que lo siguió el candidato del Pacto Histórico, quien entonces aspiraba al cargo por la Coalición Petro Presidente, y consiguió 4,85 millones.

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Gustavo Petro, candidato por la Coalición Petro Presidente, consiguió en la segunda vuelta de 2018 un total 8,03 millones de votos, siendo el ganador en departamentos como Bogotá, Atlántico, Chocó y Nariño, entre otros. Por su parte, Duque, candidato del uribismo, se consagró como ganador de la Presidencia con 10.373.080 de electores.

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