Continúan acercamientos de Cambio Radical y Centro Democrático por cumbre de oposición

La oposición está analizando sus fichas para las elecciones de 2026 y en Cambio Radical y el Centro Democrático están finiquitando los detalles para la cumbre parlamentaria que será el próximo miércoles 15 de octubre. Se espera que esta reunión sea la primera de al menos dos más, pues hay planes para encuentros similares en noviembre y diciembre, probablemente en este último mes con la participación de Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez.

La cita del miércoles de la próxima semana estará liderada por los directores de ambos partidos. Germán Córdoba y Gabriel Vallejo, respectivamente. Ambos han dicho que el objetivo es tener un espacio para el análisis y el debate junto a senadores y representantes a la Cámara de ambas bancadas, así como también con personalidades de otros poderes, diplomáticos y académicos.

La inseguridad en varias zonas del país y las garantías electorales para 2026 serán los temas claves de la cumbre. Cabe recordar que este lunes el Ministerio del Interior informó que hay alertas por 104 municipios con problemas de orden público en donde hay producción y cultivo de la hoja de coca, lo que podría poner en riesgo las jornadas electorales por la presencia de grupos criminales.

Además de este tema, los dos partidos que reúnen a las principales figuras de oposición también esperan trazar una agenda programática para las campañas del próximo año. “Será un escenario para reflexionar sobre el futuro político de Colombia y la visión compartida para el año 2026, en la que ambos partidos trabajan con el propósito de reconstruir el país, fortalecer las instituciones y devolverles la esperanza a los ciudadanos”, señalaron las colectividades en un comunicado.

En la lista de invitados de otras orillas están, por ahora, el procurador general, Gregorio Eljach, el registrador nacional, Hernán Penagos, e incluso se busca la presencia del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. De hecho, se analiza si en las próximas reuniones se podría invitar a figuras de otros partidos que le hacen contrapeso al gobierno de Gustavo Petro, como es el caso del Conservador.

Sin embargo, su posición, hoy en independencia, y su aterrizaje como parte de la bancada de Gobierno en 2022 chocan con la línea trazada por los partidos de esta convocatoria. Además, la presencia de nombres como el del senador Carlos Andrés Trujillo, que ha apoyado iniciativas gubernamentales; el representante Alfredo Ape Cuello, con cuota en el ministerio del Deporte; o Juan Carlos Wills, quien respaldó la elección de Julián López en la presidencia de la Cámara, ponen en entredicho un rol opositor de este colectivo, por lo que serían solamente algunos los congresistas a los que se llamaría a una segunda cumbre.

