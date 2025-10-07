Petro y la izquierda se mueven tras decisión que tumba consulta del Pacto, ¿qué sigue?

El presidente Gustavo Petro criticó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que golpea las precandidaturas del Pacto Histórico a la consulta. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Una decisión judicial pondría en jaque la participación de algunas figuras claves en la consulta del Pacto Histórico que está prevista para este 26 de octubre. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá dejó dudas en la izquierda sobre lo que viene ahora para la selección de un único candidato a la Presidencia.

Lo cierto es que en el progresismo desde ya están analizando los caminos judiciales que les quedan para dejar en pie el llamado a las urnas con el que se buscaba definir quién llevaría las banderas de la izquierda entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. Sin una personería jurídica en firme, el movimiento del Pacto Histórico tendría que desistir de una selección interna hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) termine de estudiar los procesos sancionatorios que tocan a algunos de los partidos que lo componen.

Y si bien una medida provisional emitida por ese mismo tribunal había ordenado permitir “la inscripción de las precandidaturas del partido para la consulta del 26 de octubre de 2025″ y pedía “abstenerse de ejercer actos que [la] impidan o difieran”, la decisión final cambió el panorama. Con esto, no sería posible tampoco una inscripción por un partido, por ejemplo, como el Polo Democrático, pues el plazo ya se acabó para las consultas del 26 de octubre.

Según conoció El Espectador por fuentes enteradas, lo que sí se podrá desarrollar son las consultas para el Congreso. ¿La razón? Que no se trata de un mecanismo para definir candidatos per se, sino el orden en el que estos figurarían en las listas al Senado y la Cámara.

Ahora, la decisión reside en los magistrados del CNE, que tendrán hasta el 8 de noviembre para decidir sobre los procesos sancionatorios a los partidos que deseen fusionarse, pues esa es la fecha en la que inicia el periodo de inscripción a candidaturas. Este diario pudo confirmar que este martes en la sala plena se decidirá sobre el MAIS, lo que podría significar un guiño a Progresistas, el partido que nacerá de la escisión y al que pertenecen la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landínez.

El presidente Gustavo Petro fue de los primeros en reaccionar a la noticia y aseguró que es “un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia”. En su cuenta de X, añadió que “es un sabotaje a la democracia” y son “dictadures [sic] los que impiden que la Constitución se aplique”.

Lea el fallo completo acá:

