Daniel Palacios se suma a “Gran Consulta” de centroderecha: esta es la apuesta

Daniel Palacios se suma a coalición de centroderecha. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se sigue configurando el panorama de las consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales. Daniel Palacios, exministro del Interior en el gobierno de Iván Duque, anunció este jueves que aceptará la invitación para participar en la consulta de los candidatos que se definen como fichas de la centroderecha.

“Ante la invitación pública y generosa que me han hecho, quiero comunicarle al país que, siendo coherente con mis convicciones, acepto la invitación de integrar esta gran consulta”, aseguró el precandidato en un video que publicó en sus redes sociales. Según explicó, se trata de un esfuerzo por respaldar la unidad e impulsar su bandera de la seguridad.

Lea también: “Cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”: Petro habló tras ataques en Cauca

La llamada “Gran Consulta” se concretó este miércoles, cuando el grupo de Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) y Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones) dejó claro que llegará unido a la primera vuelta del 31 de mayo y participará en un mecanismo de selección el 8 de marzo.

Todos los que no sean seleccionados se comprometieron a respaldar públicamente al ganador y dejaron abierta la puerta para que más candidatos se sumen. Eso sí, dejaron claro que cualquier persona que quiera participar no puede venir “de los extremos políticos”, “sin jefes políticos y basada en la experiencia, la evidencia y la transparencia”.

No se pierda: Petro denuncia que software clave para la Dian está “hecho para robar”

El grupo delineó seis principios que los unirán: recuperar la seguridad, atender la crisis del sistema de salud, luchar contra la corrupción, ampliar el acceso a la educación, “hacer realidad la meritocracia” y proteger la Constitución de 1991.

“Le decimos al país que estamos comprometidos con esa unión por Colombia. Esta Gran Consulta que nace entendiendo ese clamor por recuperar nuestro país, por eso lo primero que quiero decir es que ojalá esta Gran Consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más completa”, dijo Vicky Dávila, exdirectora de Semana.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.