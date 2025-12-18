“Cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”: Petro habló tras ataques en Cauca

Presidente Petro habló de posibles cambios en mandos militares. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X para referirse a los ataques terroristas que en las últimas horas azotaron el casco urbano de Buenos Aires (Cauca). De acuerdo con el mandatario, desde hace varias semanas se había impartido la orden de proteger esa población, por lo que, explicó, en las próximas horas pedirá explicaciones de lo ocurrido a los mandos militares y podría ordenar relevos si se comprueban fallas.

“Llamaré a los mandos del ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”, dijo el jefe de Estado este jueves.

Las fuerzas que chocan contra la sociedad en el Cauca, no están en negociaciones con el gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena.



El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2025

En su mensaje, el mandatario también señaló que su gobierno no va a negociar, en el marco de la paz total, con las fuerzas que atacan a la sociedad civil en el Cauca. “No están en negociaciones con el Gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena”, explicó.

A renglón seguido, Petro reiteró que el problema de fondo es el narcotráfico y, según dijo, que su Gobierno ha logrado incautar cifras récord de cocaína, pero no ha podido controlar la salida de droga por los puertos. En este punto dijo que logró recuperar El Plateado y neutralizar a varios de los mandos de las disidencias de Iván Mordisco.

El mandatario también habló del Valle, la extradición de alias “Pipe Tuluá” y las redes de contrabando de “Papá Pitufo” que, según señaló, están atadas al narcotráfico. En este apartado cuestionó el rol de la Fiscalía para actuar contra el considerado zar del contrabando.

“Riohacha, Barranquilla y Cali son las únicas ciudades capitales de Colombia donde aumentó la pobreza extrema. En lugar de correr a Miami, sus dirigentes políticos podrían ayudar al gobierno a combatir la pobreza y la desigualdad. Así que la paz depende en el occidente de mayor control del mar, mayor disminución de la pobreza y la desigualdad, mayor capacidad militar y mayor separación de la política de la mafia”, remató el presidente en su trino.

