Por “salida a destiempo” del Pacto, Registraduría vuelve a negar apelación de Quintero

La aspiración presidencial de Daniel Quintero volvió a quedar en suspenso tras una nueva negativa de la Registraduría Nacional para autorizar la inscripción del comité que pretendía recolectar firmas con miras a una candidatura en 2026. El organismo electoral ratificó que la decisión que se conoció a comienzos de esta semana obedece a compromisos adquiridos previamente por el exalcalde de Medellín al haberse registrado como precandidato en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre.

De acuerdo con la autoridad electoral, la participación de Quintero en dicha consulta generó obligaciones jurídicas con los partidos que respaldaron esa postulación. Aunque posteriormente manifestó públicamente su intención de retirarse, las colectividades no concluyeron el trámite de renuncia ante la Registraduría dentro de los tiempos establecidos.

En el documento oficial, la Registraduría explicó que: “Cuando ya resultaba materialmente imposible modificar las tarjetas electorales, el precandidato Daniel Quintero Calle dirigió un escrito a la Registraduría el 15 de octubre para formalizar su retiro de la consulta presidencial del Pacto Histórico”.

En ese sentido, la Registraduría indicó que la Unión Patriótica y el Partido Comunista enviaron el escrito el 22 de octubre para “renunciar a cualquier posibilidad de participación en una consulta interpartidista para la elección de una precandidatura presidencial del Pacto Histórico”. Mientras tanto, indicó que “el Polo Democrático Alternativo, sin embargo, no se pronunció sobre el particular”.

En el pronunciamiento, la Registraduría agregó que la renuncia presentada por el exmandatario local no cumplió los requisitos temporales. En palabras de la entidad: “La renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle, por otra parte, se presentó en forma extemporánea. En efecto, fue presentada ante la Registraduría el día 15 de octubre de 2015, cuando el plazo señalado en el calendario electoral para la modificación de las inscripciones se venció el día 3 de octubre”.

Y agregó la Registraduría que “podría argüirse, con razón, que la decisión de renunciar la adoptó el precandidato como consecuencia del fallo de tutela de 6 de octubre que revocó la medida cautelar, pues como dijo en su comunicación, renunciaba ‘en atención a los recientes hechos ocurridos en el proceso de consulta’ y para la fecha del fallo de tutela el plazo para las modificaciones había expirado”.

Esta es la nueva resolución completa de la Registraduría sobre Quintero:

