Héctor Olimpo Espinosa sale de la coalición de exgobernadores: esto es lo que se sabe

Precandidatos Juan Carlos Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Siguen generándose fracturas en la derecha y la centroderecha de cara a las elecciones de 2026. Este viernes se dio a conocer que la coalición de exgobernadores y exalcaldes sufrió una nueva fractura que dejó por fuera al exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa. Así las cosas, esta alianza queda en manos de Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador de Meta; y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga.

Este diario conoció que, aunque los tres que se mantienen en la coalición hablaron de que Espinosa dio “un paso al costado”, el otro exgobernador piensa que fue una forma de expulsarlo. Desde su entorno, además, señalaron que en las próximas horas habrá un intercambio de mensajes para aclarar el paso a seguir.

Lea también: “Callar sería complicidad”: Efraín Cepeda envió nueva carta a Nadia Blel por candidatura

“Hagamos el esfuerzo de proteger y fortalecer esta causa. No es cualquier causa; es nuestra oportunidad histórica. Vamos a las siete regiones de Colombia, a escuchar y a ser escuchados, a posicionar nuestra propuesta en el corazón del país y a garantizar que la Fuerza de las Regiones sea la que ponga al próximo Presidente de Colombia”, escribió Espinosa este viernes en su cuenta de X.

Quiero poner en conocimiento de la opinión pública lo que comuniqué a mis compañeros de @fuerzaregiones esta mañana, teniendo en cuenta que ayer no pudimos concluir la reunión que tuvimos para llegar a acuerdos.👇🏽

_____________________________



Estimados compañeros de la Fuerza… — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 14, 2025

La división de esta alianza se desató por las diferencias en torno al método para elegir a uno de ellos para que aterrizara en la consulta interpartidista de la derecha. Aunque los cuatro estaban de acuerdo en contratar una encuesta, a última hora se distanciaron por los aspectos técnicos de la misma, como el número de muestras y las ciudades y municipios que serían tenidos en cuenta.

Por otra parte, la incertidumbre sobre la consulta a la que se sumarían destapó otras diferencias. De hecho, una fotografía en la que aparecieron Zuluaga y Cárdenas junto a candidatos como Vicky Dávila, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez, entre otros, también despertó suspicacias de movidas a espaldas de los demás.

No se pierda: ¿Uribe elegirá el candidato presidencial del Centro Democrático? Esto dicen los aspirantes

Finalmente, Zuluaga, Gaviria y Cárdenas se reunieron este viernes y decidieron publicar un video anunciando la salida de su compañero. Según explicaron, ahora definirán los detalles para elegir quién de ellos seguirá adelante con el apoyo de los otros dos. Se espera que esta decisión esté tomada a más tardar el próximo 1 de diciembre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.