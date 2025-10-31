Ley de narcobandas del gobierno Petro mantiene reducción de penas de hasta el 60 %

La ponencia positiva de la ley de sometimiento ya llegó a la Comisión Primera. Foto: El Espectador

En un documento de 104 págnas conocido en su totalidad por El Espectador se le da viabilidad para primer debate a la ley de sometimiento del presidente Gustavo Petro, con la cual busca crear un marco normativo para los procesos de desarme de las narcobandas que operan en Colombia.

En uno de sus apartados quedó claro que se darán beneficios de hasta 60 % de reducción en las penas, tras cumplir ciertos requisitos. También se mantiene la posibilidad de que conserven parte de las fortunas ilícitas.

La ponencia fue presentada por el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) y tiene respaldo de los sectores de la U, Comunes y algunos independientes, quienes resaltan en la necesidad de la medida. No obstante, la iniciativa cuenta con mayorías adversas, además de un concepto negativo emitido por la Corte Suprema de Justicia donde se hizo énfasis en 10 puntos críticos en el articulado inicial presentado el 20 de julio por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

