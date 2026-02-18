Candidatos responden: Daniel Quintero habla de EE. UU., crisis en salud y tributaria

Exalcalde de Medellín, precandidato presidencial para 2026, en entrevista. Foto: Óscar Pérez

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Este 8 de marzo pidan el tarjetón de las consultas presidenciales y voten por la consulta del Frente por la Vida, una consulta que fue atacada por las mafias para que ni yo ni Iván Cepeda pudiéramos participar. Solo faltando seis horas para cerrar las inscripciones, después de una batalla de más de cuatro meses, después de siete veces que nos negaron el derecho fundamental a elegir y ser elegido, pudimos entrar a la consulta.

Soy, si se quiere decir, el último progresista de pie en esta batalla. Pero vamos a dar una batalla contra las maquinarias que nos van a enfrentar, contra la consulta de la derecha, contra el miedo y los que han querido parar este país, contra los que han querido quitar el salario mínimo a la gente, o bajárselo, los que han querido quitarle las pensiones a los abuelos, los que no han querido que pase la reforma agraria u otras. Vamos a defender esas reformas y por eso necesitamos que nos apoyen.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Totalmente requiere una reforma tributaria, porque solo el porcentaje que se está cobrando, por ejemplo, para el impuesto de renta, ha hecho que la tributación en Colombia esté del lado equivocado de la curva de Laffer. Es decir, mucho impuesto mata el impuesto.

Tenemos más del 50 % de nuestra economía sumergida, gente que no está ahí, empresas que no están tributando o porque el sistema tributario es muy complejo porque simplemente es impagable. En muchos países lo que se ha hecho es bajarlo a niveles más adecuados y el resultado en lugar de reducir el recaudo ha sido que el recaudo ha aumentado y hay muchos países de ejemplo en ese sentido.

Entonces, dos cosas que hay que hacer con el sistema tributario en Colombia: uno, simplificarlo, que sea sencillo, que la gente no sienta que está pagando impuestos y aún así lo van a meter a la cárcel, porque cree que algo hizo mal. Y segundo, hay que moderar el impuesto de renta en especial, de modo que aumentemos el número de personas que están pagando.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

El sistema de salud no está funcionando, ni lo que venía haciéndose antes, y tengo que decirlo con franqueza, tampoco lo que se está haciendo ahora. Hay que reconocer que tampoco al Gobierno lo han dejado hacer las reformas que se necesitan en el sistema de salud para probar si funciona.

Lo que es un hecho es que el sistema de salud en Colombia es profundamente corrupto, nuestros cálculos indican que más del 30 % de los recursos a la salud se los están robando o son ineficientes. ¿Qué haría? Cosas que no se están haciendo. Por ejemplo, reconocer que muchas de las personas que tenemos enfermas hoy en Colombia son el resultado de personas que comieron mal.

En Colombia tenemos más de 2 millones de personas, por ejemplo, que no están comiendo lo suficiente para mantener su propio peso, eso es pobreza extrema. En eso no podemos ser tibios, hay que llevar alimentación para ellos de forma inmediata. Pero además meterle tecnología a esto, información para que no se roben un peso. Yo sé cómo hacerlo, con tecnología, con blockchain.

Adicionalmente, tecnología para pasar a una medicina verdaderamente preventiva, que no sea simplemente el médico que va a la casa y hace un examen, y eso está bien, y yo lo hice en Medellín, pero tenemos que llegar a otra cosa, y es, por ejemplo, examen genético para toda la población, historia clínica electrónica para empezar a encontrar patrones y anticiparnos a problemas. Muchas personas en Colombia están enfermas de cosas que no debieron haberse enfermado. Eso termina reduciendo los costos del sistema de salud.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Solo con aquellos que realmente tengan vocación de paz, que quieran dejar las armas y que no traicionen al pueblo colombiano, que es lo que viene pasando en muchos casos, que aprovechan los procesos de paz para fortalecerse, para armarse y terminan dejando al gobierno en ridículo. Yo estoy listo para negociar la paz, pero en medio de la guerra.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Como dos naciones soberanas que se respetan, que reconocen qué está pasando en el mundo en términos geopolíticos, con el auge de China y con el nacionalismo en general recorriendo las venas de todos los países en el mundo, pero buscando siempre lo mejor para Colombia.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Muchos, la política salarial, por ejemplo. Colombia tiene que garantizar que el salario sea digno. Lo que acaba de hacer el Consejo de Estado es infame con millones de colombianos que estaban esperando su cheque, su pago por el trabajo que han hecho y el Consejo de Estado les dice no les voy a pagar el salario. Eso no está bien.

¿Sería fórmula vicepresidencial de quien gane esta consulta?

Yo estoy listo para servir por colombia y para colombia yo estoy aquí porque estoy convencido de que este país tiene futuro y que si tomamos las decisiones correctas y reseteamos lo que no está funcionando si hacemos reingeniería al estado lo podemos arreglar.

