Así serán las últimas sesiones del Congreso en 2025: estos son los proyectos en juego

Esta semana el Congreso terminará un periodo legislativo más en medio de la incertidumbre por el futuro de varios proyectos, especialmente los que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Varias bancadas reconocen que no hay ambiente para avanzar en los debates, en parte porque el Ejecutivo ha perdido el control de las mayorías, pero también porque todas las fuerzas están enfocadas en las elecciones de 2026.

De hecho, el caso de la reciente reforma tributaria o ley de financiamiento ejemplifica el ambiente que se vive en el poder Legislativo. Pese a los esfuerzos del Gobierno por aprobar un articulado que financiara en COP 16,3 billones el presupuesto de 2026, las comisiones económicas hundieron la propuesta en primer debate. En varios partidos señalaron que es inviable aprobar más impuestos en pleno diciembre y ad portas de un llamado a urnas en el que varios buscan reelegirse y no quieren quedar bajo el escarnio de la ciudadanía.

En este contexto, hay preocupación en algunos sectores por el futuro de otros proyectos que podrían correr la misma suerte. Se espera que el Congreso sesione esta semana hasta el martes y hay poca probabilidad de extras, con la posible excepción de algunas jornadas destinadas para los ascensos de militares y policías. Pero más allá de esto, casi todos dan por hecho que el tiempo para discutir iniciativas ya se acabó.

En la Comisión Séptima hay expectativa por la posibilidad de retomar el debate de la reforma a la salud, pero con el paso de las horas crece la probabilidad de que la misma termine archivada por segunda vez. De hecho, en las últimas horas tomó fuerza la versión del eventual retiro de una ponencia alternativa de las senadoras Norma Hurtado (La U), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) que había abierto la puerta al consenso.

También se espera el debate en comisiones primeras conjuntas del salvavidas para el Ministerio de la Igualdad. Funcionarios de la cartera le dijeron a este medio que el ministro Juan Carlos Florián y su equipo confían en tener los votos, pues de hecho señalan a la oposición de romper el quórum para dilatar el debate —la misma “jugada” que durante semanas usó el petrismo para retrasar el hundimiento de la tributaria. Sin embargo, como ya se indicó, además de las críticas a los bajos niveles de ejecución de la cartera, el debate electoral ha dejado el articulado en segundo plano.

A la preocupación por los pocos días de sesión que le quedan a este 2025 se suma que el regreso de las sesiones está programado para el 16 de febrero; es decir, tres semanas antes del primer llamado clave a urnas, el del 8 de marzo, que incluye las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Así las cosas, pocos ven probable que haya ambiente para dar el debate, incluso después de los comicios, pues desde ese momento se despejará el panorama para las presidenciales.

En la lista de apuestas en riesgo también están la Jurisdicción Agraria, la ley de sometimiento, el Ministerio de la Igualdad, la reforma a los servicios públicos y la ley minera, entre otras. En la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior, varios ya dieron por perdida la agenda en el Legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, le reconoció a este diario que el distanciamiento con el Congreso viene desde la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, en septiembre, cuando el Gobierno se sintió traicionado por sus aliados de La U, el Liberal y la Alianza Verde.

El presidente Gustavo Petro ha respondido a los recientes reveses con la reactivación de la narrativa de una constituyente. “Ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política debe tener como objetivo desatar el poder constituyente. El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública y con la espada de Bolívar en alto”, dijo el jefe de Estado.

