Héctor Olimpo Espinosa retira su candidatura presidencial y anuncia nueva aspiración

Se sigue depurando la lista de candidatos a la Presidencia. Las encuestas, las alianzas entre diferentes partidos y las elecciones legislativas están causando las movidas. Este lunes se conoció que uno de los nombres que se baja de la carrera para llegar al palacio presidencial es Héctor Olimpo Espinosa, candidato por firmas y cercano al Partido Liberal, colectividad que ya le había ofrecido un coaval.

De acuerdo con fuentes del entorno de Espinosa, su decisión fue apartarse de las presidenciales y saltar a las legislativas, ya que el Partido Liberal le ofreció una casilla en sus listas al Senado. El exgobernador de Sucre tomaría la curul de su hermana, Karina Espinosa, quien actualmente está en la Comisión Tercera de Senado con el aval del partido que lidera el expresidente César Gaviria.

Héctor Olimpo Espinosa había anunciado oficialmente su intención de llegar a la Presidencia en septiembre. Durante varios meses hizo parte de “La Fuerza de las Regiones”, una coalición de exgobernadores y exalcaldes que levantaron la bandera de luchar por las regiones como principal discurso para la campaña.

En esta iniciativa, Espinosa hizo equipo con Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador de Meta; y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. Al final, los últimos dos decidieron dar un paso al costado para apoyar a Gaviria, pero Espinosa no se sumó y siguió solo por la vía de las firmas.

A mediados de noviembre, el exgobernador de Sucre entregó 1,7 millones de firmas a la Registraduría con las que esperaba avalar su candidatura. En ese momento, Espinosa habló de su posible participación en una consulta con otros candidatos de centroderecha, pero dijo que la decisión la tomaría al tener el aval de sus firmas por parte de la Registraduría.

Ahora, con su movida hacia las listas del Congreso, Héctor Olimpo Espinosa intentará retener su caudal político en Sucre y afianzar su posición en el Partido Liberal. En rueda de prensa aseguró que también se retira de las presidenciales porque no está de acuerdo con los métodos de algunos sectores para definir un candidato en las consultas de marzo. “Cuando las reglas no son claras, la responsabilidad política obliga a tomar decisiones”, dijo Espinosa este lunes.

