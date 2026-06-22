¿De dónde salieron los 3,1 millones de votos que sumó Iván Cepeda?

Iván Cepeda se refirió a los resultados del preconteo en la segunda vuelta de este 21 de junio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En la elección que dejó a Abelardo de la Espriella como el ganador de la segunda vuelta según el preconteo, Iván Cepeda logró un total de 12,7 millones de votos. Aunque esto no fue suficiente contra las 12,9 millones que logró el ahora presidente electo, si aumentó un total de 3,1 millones de apoyos en las urnas con los que no contó en la primera vuelta, cuando solo llegó a los 9,3 millones.

¿De dónde salen estos votos? La radiografía del país fue clara en ambas mediciones: el centro del país le apostó a la derecha -exceptuando Bogotá- y la periferia a la izquierda. Esta tendencia se profundizó posteriormente, lo que le mereció a Cepeda el apoyo de un departamento más y a De la Espriella el de un departamento menos.

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Se trata de Caquetá, que el 31 de mayo le aportó 81.000 votos a la candidatura de Defensores de la Patria y el 21 de mayo cambió la brújula y entregó 102.000 votos al Pacto Histórico.

Sin embargo, aunque no se puede tener la certeza, esos tres millones de votos se ven mayormente representados en la costa Caribe y en el sur del país. Aunque De la Espriella intentó conquistar al Caribe con su iniciativa “costeño vota costeño”, la fuerza del progresismo con la que el presidente Gustavo Petro aseguró la victoria en 2022, no dio tregua y Cepeda ganó en esta región con un total de 2,9 millones de votos.

No obstante, el oficialismo también se consolidó -como es costumbre- en el departamento del Valle del Cauca, donde logró 1,4 millones de votos. Entre otras de las regiones que le sumaron votos a esta ecuación estuvieron: Nariño, Cauca, Chocó, Vichada, Amazonas, entre otras.

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Por su parte, Abelardo de la Espriella tuvo el mayor músculo a su favor en el departamento de Antioquia, donde recibió 2,1 millones de votos, seguido por Cundinamarca y Santander, que juntos sumaron 1,6 millones de votos aproximadamente.

Sin embargo, si comparamos los resultados de la primera y la segunda vuelta, es Cepeda quien logró asegurar más votos para este balotaje, algo que no le alcanzó para la victoria y aunque De la Espriella aumentó menos: 2,6 millones de votos, esos fueron suficientes para asegurarle la Presidencia de Colombia durante los próximos cuatro años con una estrecha diferencia de 250.000 votos frente al candidato del oficialismo.

Vea nuestras visualizaciones con los resultados de cada departamento:

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