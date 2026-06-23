De la Espriella agradece respaldos internacionales y da línea sobre lo que será su gobierno

Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Foto: Santiago Ramírez Marín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras la organización electoral se prepara para ratificar los resultados del preconteo tras el proceso de escrutinio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantiene una intensa jornada con su equipo más cercano para ajustar lo que será el empalme y la conformación del nuevo gobierno. A esto se suma un contacto con varios líderes políticos a nivel mundial, quienes lo han felicitado por su triunfo.

“Trabajaremos juntos para fortalecer los históricos lazos entre Colombia e Italia y para enfrentar con determinación el crimen transnacional y el narcotráfico, amenazas que exigen cooperación, firmeza y liderazgo”, le dijo a Giorgia Meloni, mandataria italiana que destacó los vínculos de De la Espriella con ese país.

Lea también: “Una segunda vuelta transparente”: observadores internacionales hicieron balance electoral

“Latinoamérica se está levantando. Trabajaremos juntos para consolidar la libertad, la democracia y las oportunidades para nuestros pueblos. ¡Rugen el León y el Tigre!”, fue el mensaje que le envió al argentino Javier Milei, quien también celebró los resultados del proceso electoral colombiano. A ellos se han sumado figuras como Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), entre otros.

“Gracias, Benjamín Netanyahu, por sus felicitaciones y por su disposición para seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre Israel y Colombia. Estoy convencido de que trabajaremos juntos para consolidar una relación cada vez más sólida, basada en valores compartidos, la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, le dijo al primer ministro de Israel.

Desde el equipo del ganador de las elecciones le dijeron a este diario que en las próximas semanas se concretarán varias visitas a otros países para estrechar esos lazos, lo que incluiría un paso por Estados Unidos.

No se pierda: Los niveles de abstención y voto en blanco continúan bajando: más claves de las elecciones

En sus redes sociales, el mandatario electo ha compartido varios fragmentos de su discurso de victoria en los que da varias pistas de lo que sería su administración a partir del próximo 7 de agosto. “Esta victoria no le pertenece a un hombre, ni a un partido, ni a una región. Esta victoria le pertenece a Colombia”, resaltó en su cuenta de X.

A renglón seguido, quien conducirá el poder Ejecutivo recordó que mantiene su compromiso por defender libertades y proteger el Estado de Derecho para todos los colombianos, incluidos los que votaron por Iván Cepeda. “No habrá retaliaciones, ni persecuciones, ni revanchas. Habrá unidad, respeto y trabajo incansable por Colombia”, resaltó.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.