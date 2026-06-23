“Una segunda vuelta transparente”: observadores internacionales hicieron balance electoral

Jurados de votación realizan el conteo de votos de las elecciones de segunda vuelta. Foto: EFE - STR

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Mientras en el equipo de Abelardo de la Espriella continúan recibiendo llamadas de todas las orillas políticas y preparando la etapa de empalme y conformación del nuevo gobierno, los observadores internacionales de la jornada electoral presentan sus balances preliminares de lo que fue la jornada. En varios de estos se destaca que la votación transcurrió con normalidad y no se presentó ningún inconveniente político o de orden público.

“La jornada electoral transcurrió de forma pacífica y bien organizada, sin que se registraran incidentes de importancia. Las fases de apertura y votación, tranquilas y fluidas, fueron valoradas positivamente en todas las mesas de votación observadas. Los testigos de los partidos, presentes en tres cuartas partes de estas mesas, pudieron desempeñar su labor sin restricciones”, señaló la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

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En este mismo pronunciamiento se destacó que el preconteo fue transparente y rápido, ya que casi el 100 % de este proceso se llevó a cabo en el plazo de una hora tras el cierre de las urnas. Así mismo, señalaron que las primeras fases del escrutinio, que se definiría completamente este martes, fueron transparentes y bien organizadas, con la presencia de los equipos jurídicos de los dos candidatos.

Eso sí, la MOE-UE advirtió que la campaña de segunda vuelta fue muy polarizada, principalmente en Internet, donde se documentaron múltiples casos de desinformación y un uso sin precedentes de la inteligencia artificial y los deepfakes. “La campaña se caracterizó también por acusaciones recíprocas y no probadas de compra de votos, disputas sobre la apropiación de los símbolos nacionales y denuncias penales entre los candidatos”, agregaron.

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En cuanto a la seguridad, este grupo destacó que se reforzaron las medidas, entre estas la activación anticipada de un Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional cinco días antes de la jornada electoral. Finalmente, la misión destacó la labor de la Registraduría en la logística de los comicios y la coordinación con la fuerza pública y otras entidades competentes.

En un sentido similar se emitió el balance preliminar del Centro Carter, que este martes felicitó a Colombia por lo que calificó como unas elecciones organizadas y con alta participación. “Colombia registró una participación electoral récord del 63,6 %, junto con una histórica movilización ciudadana de jurados de votación, testigos electorales y observadores nacionales, complementada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país” dijo Jennie Lincoln, directora de la Misión de Expertos Electorales del Centro Carter.

La Misión publicará un informe final con recomendaciones una vez concluido el proceso electoral. Se espera que los escrutinios confirmen este martes los resultados generales.

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