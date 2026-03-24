Estos son los movimientos de candidatos presidenciales a dos meses de las urnas

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Claudia López. Foto: Archivo Particular

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Siguen los movimientos de los 14 aspirantes a la Presidencia que buscan agitar el tablero electoral y acaparar caudal político que se traduzca en votos el próximo 31 de mayo. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras y demás aspirantes presidenciales siguen robusteciendo su agenda que será marcada por encuentros clave en las regiones.

La semana inició para los 14 presidenciales con las condolencias por el acciente aéreo del Putumayo que comprometió un avión Hercúles de la Fuerza Aeroespacial y en donde perdieron la vida por los menos 66 uniformados. Casi que de forma simultánea, los candidatos pidieron investigaciones al gobierno nacional alrededor de este caso.

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Para este martes, la agenda se centrará en reuniones con varios sectores, así como debates. Es más, en este último punto estarán inmersos Roy Barreras, Paloma Valencia, Claudia López y Luis Gilberto Murillo. quienes harán parte del primer debate presidencial de El Espectador, en alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Dejusticia, Re-imaginemos, Trees y Oxfam.

Coyuntura en salud, económica y la crisis de seguridad serán tan solo algunos de los ejes que se abordarán por los presidenciables en la jornada de este 24 de marzo.

Candidatos presidenciales debaten sobre desigualdad: así podrá seguir la transmisión en vivo

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Pero la agenda de los candidatos no se reducirá a este evento. Otros como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella o Sergio Fajardo seguirán en sus giras regionales. El primero continuará reafirmando su presencia en zonas populares, como ya lo hizo este fin de semana al sur de Bogotá, y estará con agenda junto con la bancada del Pacto Histórico en la capital del país. En paralelo, seguirá cumpliendo sus funciones desde el Congreso.

En cuanto a De la Espriella, luego de sumar el respaldo en Barranquilla del futbolista Teófilo Gutiérrez, además de otros sectores populares de la región, seguirá girando por el país. Su nombre también estará en la mesa de la discusión de algunos partidos para ofrecerle un posible apoyo a pesar de que el candidato cerró sus filas a la adhesión de sectores tradicionales.

Sobre Sergio Fajardo, su agenda será coordinada junto con la senadora electa Jennifer Pedraza. La congresista está alineando los esfuerzos para adherir sectores de la academia e independientes en medio de una disputa presidencial que le tiene lejos de la segunda vuelta, según marcan varias encuestas y que esperan revertir en los próximos meses.

Miguel Uribe Londoño por su parte mantendrá nuevos encuentros con sectores económicos. Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Santiago Botero también buscan acercamientos a varios de estos sectores para impulsar los respaldos en su campaña.

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