De la Espriella lanza su campaña presidencial con evento en el Movistar Arena

El abogado Abelardo de la Espriella lanzó oficialmente su campaña en un evento en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El abogado Abelardo de la Espriella lanzó de manera oficial su campaña a la Presidencia con un evento en el Movistar Arena. Al escenario en Bogotá llegaron unas 15.000 personas que respaldan la candidatura de De la Espriella, quien, aunque inscribió comité de firmas –habiendo recolectado ya 2,8 millones de rúbricas, según las cifras de su campaña–, cuenta con el aval del partido Salvación Nacional.

El aspirante a reemplazar al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto lanzó varios guiños a una derecha que espera reunir en medio de la multiplicidad de precandidatos que aún hay en dicho sector político. Pero también tiró dardos a quienes hoy ve como sus opositores, incluyendo al senador Iván Cepeda, quien se impuso ante la exministra de Salud Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico.

Uno de los mensajes claves, precisamente, fue el guiño que dio a los líderes de la derecha actual en el hemisferio: “Mano de hierro, como [Nayib] Bukele; recorte al Estado e impulso económico, como [Javier] Milei; determinación, como [Donald] Trump; y patriotismo y fuerza incomparable, como [Álvaro] Uribe”, dijo. En ese sentido, también varios de los oradores que precedieron a De la Espriella –en un evento que recordó a la pasada campaña presidencial estadounidense– hablaron del “corazón grande” y la “mano firme” del abogado.

Entre quienes pasaron por la tarima antes de De la Espriella se contaron a Enrique Gómez (director de Salvación Nacional), el representante Miguel Polo Polo y la periodista española Eva Rey, quien actuó como maestra de ceremonia. Además, hubo videos de la representante republicana María Elvira Salazar y el influenciador argentino Agustín Laje, cercano al presidente Milei. También pasaron por la tarima la representante Lina Garrido, la exfiscal Viviane Morales, el general retirado Enrique Zapateiro –a quien la Corte Suprema de Justicia investiga por presuntos vínculos con grupos criminales– y el influenciador cristiano Daniel Habif.

De la Espriella fue presentado por su esposa Ana Lucía Pineda, quien subió a la tarima con sus tres hijos. En su discurso como hoy aspirante presidencial, el abogado aseguró que “a quienes han traicionado a la patria, a quienes han profanado el altar de la República, les digo: vine a enfrentarlos, a derrotarlos y a llevar hasta las últimas consecuencias jurídicas sus innumerables crímenes. No confundiré el olvido con la justicia”.

A sus seguidores les dijo: Gracias por usar las armas más contundentes que tenemos, para que nuestro rugido se amplifique: las redes sociales, el voz a voz, el don de la comunicación, la batalla de los símbolos”. Y afirmó que “en el 26 regresa la extrema coherencia”.

Así fue el evento de De la Espriella en el Movistar Arena (su discurso inicia desde el 2:39:56):

