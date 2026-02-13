De la Espriella suma apoyos, Cepeda y Fajardo de gira y otras movidas electorales

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo siguen movimientos para sumar mayorías en campaña. Foto: Archivo Particular

Numerosos frentes se movieron alrededor de la campaña presidencial, días después de que se confirmara que los tres punteros de las encuestas de opinión no se medirán en las próximas elecciones del 8 de marzo, sino que extenderán esa puja en urnas hasta mayor. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y los bloques de la Gran Consulta por Colombia y el Frente por la Vida agitaron el escenario político en una jornada atravesada por la discusión del salario mínimo.

Y es que la figura de De La Espriella se ha convertido en foco de los movimientos electorales en medio de numerosos respaldos que ha recibido en los últimos días. Ya se había anunciado la adhesión de Creemos, el partido del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. También habían otros nombres como integrantes del Partido Liberal y el ya conocido respaldo de Salvación Nacional.

Pero en horas recientes el rumor de una adhesión de un fuerte sector de Cambio Radical tomó mucha más fuerza a raíz de una valla en la que su figura aparecía al lado de Germán Vargas Lleras y Carlos Fernando Motoa, el líder natural de ese partido y el cabeza de lista al Senado, respectivamente. Aunque varias versiones corrieron de uno u otro lado, en el que implicaban que este acuerdo no era oficial, otras sí insistían en que el mismo ya se habría consolidado. Y es que desde el año pasado otra figura de relevancia como Lina María Garrido ya se había sumado para dar eco a las políticas de De la Espriella.

En el centro, Sergio Fajardo intensificó su agenda nacional, una vez rechazada toda opción de participar en consultas de marzo. El exgobernador visitó regiones del Eje, pero se centró, principalmente en el Valle del Cauca. Desde allí sumó numerosos respaldos y ahora espera seguir en pie de competencia contra, precisamente De la Espriella e Iván Cepeda que le llevan la delantera en las encuestas.

Entre tanto, Cepeda también mantuvo su agenda en Antioquia. Por dos días consecutivos el presidenciable del Pacto estuvo tanto en la capital de ese departamento, Medellín, como en Apartadó y el Urabá. SU agenda se basó en la defensa de las reformas sociales, incluido el rechazo a la suspensión provisional del salario mínimo anunciada por el Consejo de Estado. Otro que estuvo en esa región fue propiamente Abelardo de la Espriella.

Y ya que entramos en el terreno del mínimo, es necesario remarcar que los principales sectores que están en búsqueda de la Presidencia respaldaron el aumento y rechazaron que este monto se reduzca a pesar de la decisión de ese tribunal. Por ejemplo, los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, aunque tuvieron reparos en las formas del Ejecutivo, señalaron que este mínimo ya no se puede reducir. Eso sí, volvieron a insistir en que se requiere reducir sustancialmente los impuestos a los sectores empresariales.

Finalmente, otro de los movimientos que agitó todo el escenario electoral fue el de la lista al Congreso del partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, quien por numerosas diferencias con Sofia Gaviria, expulsó a la candidata de su partido. la disputa, sin embargo, tocará otros puestos de la que se llamó en su momento la “Selección antipetro” y que pone en riesgo el futuro de ese partido en caso de no superar el umbral electoral.

