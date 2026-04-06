Así se movieron los presidenciables alrededor de la religión durante la Semana Santa

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

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Terminó la semana santa, y con ella las giras por las regiones que realizaron muchos candidatos presidenciales por el país; incluso algunos acompañaron procesiones y eventos religiosos que, si bien hacen parte de sus creencias, también están en línea de fortalecer su electorados.

Abelardo de la Espriella continuó en su gira regional y su última parada fue en Montería. En el marco de las tradiciones del catolicismo, el candidato presidencial junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, realizó el jueves santo el recorrido de los siete monumentos en la capital del departamento de Córdoba, en lo que llamó una “jornada de fe, reflexión y gratitud”.

Antes estuvo en Sahagún, Córdoba, en donde se rodeó de varios de sus seguidores en una caminata por las calles de ese municipio. Desde allí expuso parte de su programa de gobierno enfocado en el apartado de propuestas para los jóvenes.

Ayer recorrí junto a mi familia, los siete monumentos en Montería, en una jornada de fe, reflexión y gratitud.



Cada parada fue un recordatorio de lo que somos como pueblo: gente creyente, resiliente y con esperanza, incluso en medio de las dificultades. En cada iglesia, en cada… pic.twitter.com/fSscTE1nws — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 3, 2026

En paralelo, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, visitó su natal Popayán junto con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Fue en el departamento del Cauca donde Valencia asistió a la Iglesia de San Francisco de Popayán, en donde cumplió el rol de Síndica (es decir, la mujer que lidera el alistamiento de cada paso de cara a la Procesión de la Veracruz).

También participó de la procesión de la Veracruz, realizada el jueves santo, y considerada uno de los actos más representativos de la Semana Santa en Popayán. Del recorrido hizo parte “El Cachorro” o Cristo de la Expiración, preparado por Valencia en su papel de Síndica.

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Iván Cepeda, por su parte, estuvo centrado en encuentros privados con su equipo de campaña y familia, ultimando detalles de la posible adhesión de Clara López a su campaña.

En lo que respecta a Luis Gilberto Murillo, el candidato estuvo en su natal Chocó. Bajo la premisa de que “La Oportunidad es Colombia”, Murillo inició su recorrido en Quibdó asegurando que “el progreso del país nace del reconocimiento y la inversión real en sus territorios”.

“En esta Semana Santa estamos en mi amado Chocó, en espacios de reflexión, pero también escuchando a líderes, jóvenes, amigos y comunidades que siguen creyendo que este territorio puede salir adelante”, señaló Murillo en sus redes sociales.

En esta Semana Santa estamos en mi amado Chocó, en espacios de reflexión, pero también escuchando a líderes, jóvenes, amigos y comunidades que siguen creyendo que este territorio puede salir adelante.



Seguimos trabajando para construir juntos la Colombia de las oportunidades. pic.twitter.com/O9vBxzHb7e — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) April 4, 2026

De su parte, Sergio Fajardo también asistió a varios actos religiosos junto con su pareja, la excanciller María Ángela Holguín, quien también hace parte de su equipo de campaña. Su parada fue en la Virgen de Chiquinquirá, ritual que cumple cada año en esta semana religiosa y que, según mencionó, hace parte de una tradición familiar. Aseguró que sus antepasados provienen de Chiquiquirá, esa es una de sus razones para visitar ese municipio de Boyacá.

Les deseamos mucha paz en esta Semana Santa. pic.twitter.com/KmN3rlE0fQ — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 3, 2026

Claudia López cumplió varios compromisos en Bogotá y estuvo en varios eventos y citas en el sur de Bogotá, especialmente con familias vulnerables y madres cabeza de hogar.

En cuanto al candidato Miguel Uribe, durante la jornada del jueves santo visitó la Basílica del Señor de los Milagros en Buga. Durante su visita, aseguró que esa parada no comprendía un acto de campaña, sino “una expresión genuina de su fe”. “Hoy vengo con mi familia, como colombiano, como padre y como un hombre que cree profundamente en Dios. Colombia necesita fe, necesita esperanza, y no podemos perder el camino”, expresó.

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