Esto es lo que recibirán en reposición de votos los congresistas más votados el 8 de marzo

Debate sobre el presupuesto nacional en la Cámara de Representantes el 11 de septiembre de 2025 Foto: El Espectador - José Vargas

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Un nuevo Congreso llegará en menos de cuatro meses, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar las cuentas sobre cuánto dinero le corresponde a cada candidato al Congreso —electo o no— por reposición de votos. El Espectador multiplicó el costo de cada voto válido frente a los sufragios que obtuvieron los congresistas con más apoyo en las urnas, que recibirán hasta COP 2.200 millones en los próximos meses.

El CNE fija cada año una serie de montos de reposición de votos en cada elección, tanto para las consultas presidenciales, el Congreso y la Presidencia. Para las elecciones de Senado como de Cámara se les retornará a los candidatos un valor de COP 8.433 por cada voto válido. Mientras que para los candidatos de las consultas interpartidistas del mismo 8 de marzo, el valor es de COP 8.287 por voto válido, establecido mediante la Resolución 12111 de 2025, con base en el IPC certificado por el DANE.

En el caso de la Cámara de Representantes, se encuentra el congresista con mayor cantidad de votos de la contienda electoral. Se trata de Daniel Briceño, elegido por el Centro Democrático en Bogotá con 262.104 sufragios. Esta suma le da la posibilidad de tener COP 2.210 millones, aunque el electo congresista ha asegurado que solo recibirá los COP 410 millones que gastó en su campaña, por lo que devolverá cerca de COP 1800 millones al Estado.

Sin embargo, solo entre los diez senadores más votados, el Estado devolverá un total de COP 12.248 millones. La senadora con mayores sufragios en el país, Nadia Blel del Partido Conservador, recibirá COP 1.508,7 millones por sus 178.907 votos.

El presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), tendría una reposición de COP 1.479 millones por sus 175.388 votos. La tercera votación más grande la tuvo Jonathan Pulido “Jota Pe” Hernández, avalado por Alianza Verde; alcanzó 159.956 votos, equivalentes a COP 1.348 millones en reposición.

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El partido de La U obtuvo tres de los senadores más votados del país. La primera es la senadora reelecta del Valle del Cauca, Norma Hurtado (136.036 votos), que recibirá cerca de COP 1.147 millones. Le sigue muy de cerca Carlos Garcés, otro senador de esa región y cercano a la lideresa natural de ese partido, Dilian Francisca Toro; Garcés recibirá COP 1.088 millones por obtener 129.051 votos. Y el último lugar de la lista es Wilmer Carrillo Mendoza, quien cerró con 125.356 votos y una reposición proyectada de COP 1.057,1 millones.

Las toldas liberales obtuvieron dos votaciones importantes en este ranking. María Eugenia Lopera, integrante del Partido Liberal Colombiano, quien obtuvo 126.934 votos y accedería a COP 1.070 millones. Por su parte, Yesid Pulgar, del Partido Liberal Colombiano, sumó 146.507 votos y recibiría COP 1.235 millones.

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Otras votaciones importantes son las del jefe de debate de Abelardo De la Espriella, Enrique Gómez Martínez, quien encabezó la lista de Salvación Nacional y obtuvo la quinta votación más importante de esta elección, que se reflejó en 139.385 sufragios, con una reposición estimada de COP 1.175 millones.

El último de los integrantes de la terna de senadores más votados será uno que no podrá ocupar su silla por ahora. Es el caso de Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien pese a obtener 134.914 votos, cifra que representa COP 1.137,7 millones en reposición, se encuentra en la cárcel por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd).

Esta es la tabla con los más votados y su potencial reposición:

Ranking Senador Partido Votos en el reconteo Reposición potencial 1 Nadia Blel Conservador 178.907 COP 1.508 millones 2 Lidio García Liberal 175.388 COP 1.479 millones 3 Jonathan Pulido Hernández Alianza Verde 159.956 COP 1.348 millones 4 Yesid Pulgar Liberal 146.507 COP 1.235 millones 5 Enrique Gómez Salvación Nacional 139.385 COP 1.175 millones 6 Norma Hurtado Partido de la U 136.036 COP 1.147 millones 7 Wadith Manzur Conservador 134.914 COP 1.137 millones 8 Juan Carlos Garcés Partido de la U 129.051 COP 1.088 millones 9 Maria Eugenia Lopera Liberal 126.934 COP 1.070 millones 10 Wilmer Carrillo Partido de la U 125.356 COP 1.057 millones

En las elecciones legislativas de 2022, la votación más alta se situó en 223.167 votos y la obtuvo el asesinado Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. La siguiente senadora más votada fue María Fernanda Cabal —del mismo partido que Uribe Turbay— con 196.865 votos. Esto quiere decir que si un congresista elegido en las próximas elecciones del 8 de marzo lograra ese número de votos, el Estado le retornaría algo más de COP 1.770 millones, después de que se establezcan los procesos internos dentro de los partidos.

No todos los recursos de campaña generan reposición.​ Los dineros que provienen de donaciones no se reponen.​ Lo que sí aplica para reposición son los recursos que llegaron de créditos con bancos o personas naturales, inversiones de empresas privadas e incluso si provienen de recursos propios o de familiares cercanos​.

Pero para acceder a la reposición, los partidos y candidatos deben haber presentado el informe de ingresos y gastos en Cuentas Claras, superar el umbral mínimo de votos exigido por ley: 3 % de los votos válidos a nivel nacional para Senado y no haber superado los topes de gastos fijados por el CNE​.

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