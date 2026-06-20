Movida Electoral: De la Espriella y Cepeda lanzan mensajes a pocas horas de las elecciones

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de las 8:00 a. m. de este domingo 21 de junio, los colombianos podrán asistir a las urnas para decidir quién, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, asumirá las riendas del país por los próximos cuatro años. Hace poco más de una semana se inició la prohibición de eventos masivos de carácter proselitista, pero en ese tiempo ambos candidatos han preparado más mensajes para sus electores y los indecisos que podrán asegurarles la victoria.

Precisamente en la noche de este sábado, tanto el abogado como el senador estarán en transmisiones en vivo para dar a conocer sus proyectos de gobierno. Será, en pocas palabras, la última oportunidad que tendrán para lograr más respaldos entre el electorado. En todo caso, ambos han hecho, desde sus redes sociales, nuevos llamados a la ciudadanía para inclinarse a su favor este domingo.

Sugerimos: Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

El candidato de Defensores de la Patria señaló que todavía no han logrado la victoria e invitó a sus seguidores a convencer a los indecisos y a movilizar el voto. Incluso, se refirió a los congresistas que entrarán el próximo 20 de julio y aseguró que “Colombia necesita un Congreso que entienda la gravedad del momento nacional”, pues los ciudadanos “no están pidiendo más cálculos políticos, más dilaciones ni más acuerdos a espaldas del país”.

“En ese escenario, los congresistas tendrán una responsabilidad histórica: decidir si acompañan las reformas que necesita Colombia o si anteponen sus intereses particulares a los altos intereses de la Patria. Abelardo De La Espriella fue claro al señalar que, si algunos sectores del Congreso renuncian a esa responsabilidad y traicionan el mandato ciudadano, se encontrarán con un gobierno de origen popular, con fuerza popular y con una conexión directa con millones de colombianos que ya no están dispuestos a seguir siendo ignorados”, dijo el candidato.

Desde el inicio de su campaña, el abogado ha rechazado el apoyo de los partidos que hoy, en todo caso, le han dado su respaldo. Y por ello agregó: “El Congreso no puede convertirse en un muro contra la voluntad popular ni en refugio de intereses particulares cuando Colombia reclama decisiones urgentes”.

Le puede interesar: Petro después del 7 de agosto: ¿qué papel tendrá el presidente tras dejar el poder?

Iván Cepeda ha hecho lo propio. En la noche del viernes anunció desde Barranquilla que había recibido el apoyo de 750 iglesias y comunidades de fe en todo el país, lo que calificó como su “último gran acto” de campaña. Además, en su cuenta de X recordó su hoja de vida y lanzó una invitación a la ciudadanía a apoyar su proyecto político.

“En primer lugar, represento un proyecto que ha echado raíces en la sociedad colombiana, que tiene muchas ejecutorias que son o que han transformado la vida de millones de personas de manera positiva en el plano social y ambiental. (...) En segundo lugar, porque tenemos un programa muy sólido, ideas muy claras, concretas y viables, pero también que permiten el desarrollo de la nación en términos de democracia, de equidad, de una vida digna y feliz para la población. Y tercero, porque soy una persona que tiene la experiencia, que tiene una hoja de vida absolutamente inmaculada e intachable. Gobernaré con serenidad, con el diálogo y también con un criterio de eficiencia para hacer que las políticas del gobierno tengan resultado”, dijo en entrevista con El Espectador ante la pregunta de por qué deberían votar por él.

De la Espriella recibirá los resultados desde Barranquilla, donde ha establecido su centro de operaciones principal en todo lo relacionado con su proselitismo y donde también estuvo para la primera vuelta, así como para su primer cierre de campaña. Por su lado, Cepeda estará en Bogotá. Votará en horas de la mañana en un puesto de votación en Kennedy, pero en la tarde se trasladará al Royal Center para el momento en el que se conozca quién saldrá victorioso este 21 de junio.

¿Qué dicen las autoridades sobre la situación de seguridad?

Desde el Gobierno se ha dicho que se darán todas las garantías a la ciudadanía y a las campañas para esta segunda vuelta. El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que son más de 15.000 observadores internacionales desplegados por todo el territorio nacional y 2.500 invitados externos para hacer veeduría sobre el proceso; así como 266.764 testigos electorales que cubrirán, las 122.000 mesas de votación.

“Hemos tenido apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y de la Cancillería. Hemos tenido los recursos y se ha garantizado que tengamos los recursos. Todo esto que ustedes ven también es gracias al Gobierno. Tenemos los recursos para poder hacer esto, que los dos candidatos sepan que tiene instituciones fuertes, sólidas y con independencia”, dijo.

Lea también: ¿Cuántos votos sacó Gustavo Petro en segunda vuelta en 2022 y en 2018?

En todo caso, siguen prendidas las alertas por situaciones de seguridad en el territorio colombiano. El Partido Conservador reportó que, en Nariño, el Eln está, presuntamente, “amenazando abiertamente a la población” sobre su votación. Hicieron un llamado al ministro Pedro Sánchez (Defensa), la Defensoría del Pueblo de Iris Marín Ortiz y la Misión de Observación Electoral para “hacer presencia inmediata en este municipio, a fin de brindar las medidas de protección a la población y garantizar el voto libre”.

De igual forma, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, alertó que el alcalde del municipio de Mesetas, Camilo Antonio Pulgarín, habría sido víctima de un presunto intento de secuestro. De acuerdo con reportes de las autoridades, no habría podido regresar al municipio mientras continuaban con las indagaciones.

Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia. Los metenses merecen votar libres, sin miedo y con la certeza de que las instituciones están de su lado”, afirmó la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano.

Desde varias instancias, se ha pedido a la ciudadanía salir a votar masivamente para refrendar el resultado de la segunda vuelta. La votación en primera vuelta dejó una participación del 57,88 % del censo electoral (23′978.304 ciudadanos votaron de 41′421.973 habilitados) y se espera que el número crezca para este domingo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.