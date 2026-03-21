Debate presidencial: los candidatos hablan de sus propuestas para combatir la desigualdad

Debate de candidatos presidenciales en El Espectador. Foto: Archivo Particular

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El Espectador, en alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Dejusticia, Re-imaginemos, Trees y Oxfam, presentará este martes 24 de marzo el foro de candidatos presidenciales “Construir una Colombia más equitativa”. Se trata de un espacio para que quienes buscan la jefatura del Ejecutivo expongan sus apuestas para superar las desigualdades en el país.

La conversación de los candidatos iniciará a las 9:00 de la mañana y usted podrá verla en vivo a través de la página web de El Espectador y todas sus redes sociales. Hasta el momento hay cuatro aspirantes a la Presidencia confirmados: Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo.

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Durante la charla de este martes, los candidatos presidenciales hablarán de los retos que enfrentan las ciudades y las zonas rurales, entre estos la inseguridad, el acceso a servicios públicos, la baja oferta laboral o la presencia de grupos armados ilegales. Cada aspirante deberá contestar cómo planea disminuir las desigualdades y cerrar las brechas entre la ciudad y el campo si el próximo 7 de agosto llega a la Casa de Nariño.

Así mismo, los participantes hablarán de la crisis de la salud, el sistema tributario, el papel de las mujeres y otros temas, todo en clave de las soluciones para generar más equidad en el país. Este será el primero de varios debates con presidenciables que este diario organizará de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

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Siga en vivo el foro de candidatos a la Presidencia a través de El Espectador

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