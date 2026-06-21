Discurso de Iván Cepeda EN VIVO: “El preconteo es un dato no oficial ni vinculante”

Iván Cepeda, durante el discurso tras el escutrinio de los votos que lo dan como perdedor de las elecciones presidenciales. Foto: EFE - @IvanCepedaCastro

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El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, habló desde Bogotá, tras el escutrinio de los votos de la segunda vuelta que lo da como perdedor de las elecciones presidenciales.

Desde el Royal Center de la capita, el presidenciable señaló que reconoce el primer resultado del preconteo, pero aseguró que, con sus abogados va a impugnar el resultado de las mesas de votación.

Cepeda agradeció a los más de 12.700.000 colombianos que votaron por él. “Con su respaldo y apoyo en las urnas, consolidan nuestra convicción de que el cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posibl

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Según el candidato, el resultado de la votación es la más estrecha que se haya registrado en cualquier elección de segunda vuelta en la historia política colombiana. Para el boletín número 22 de la Registraduría, la diferencia es de 247.610 votos.

En ese contexto, expresó: “El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que aún no es oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado. Seguido, debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles de ciudadanos, abogadas y abogados, está procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto de escrutinio".

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En seguida puntualizó: “Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, una vez se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que de él emane”.

El candidato recalcó su agradecimiento a todos sus votantes y envió un mensaje especial a las víctimas del conflicto, comunidades afro, campesinos y de diversidades sexuales. “Somos una fuerza indiscutible en Colombia”, agregó y luego remató “Somos una fuerza decisoria. Vamos al escutrinio. Vamos a la movilización social”.

Durante su discurso, Cepeda hizo un especial reconocimiento al presidente Gustavo Petro y explicó que su programa de gobierno es uno que “corresponde a las necesidades del país, que ha mostrado cuatro años de éxitos (...) Gracias, presidente Petro”.

Luego, el candidato envió dos mensaje a Abelardo de la Espriella, quien ganó el preconteo. “Mensajes serenos, mensajes tranquilos, pero mensajes firmes. No vamos a permitir, y lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política, que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia”.

Cepeda añadió: “No permitiremos que se violente la democracia, ni nos asustan las amenazas de violentar nuestro ejercicio político. Estamos muy curtidos ya en Colombia. Somos una fuerza resistente, que tiene capacidad de sobrevivir en las peores condiciones y en la adversidad”.

En el segundo mensaje, el candidato señaló que es “evidente que estamos hoy ante un país que ha sido contado en las urnas y que tiene una división por casi exactas mitades del electorado. Así que nuestra invitación, serena, reflexiva y racional, es al diálogo y a buscar un acuerdo nacional que nos permita resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana”.

Cepeda concluyó su discurso agradeciendo nuevamente a sus electores y dijo: “Hoy es un gran día porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio, vamos a la movilización social y vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia”.

Su discurso terminó no sin antes hacer una mención a una frase pronunciada por el presidente de Chile, Salvador Allende, asesinado en septiembre de 1973 durante la distadura de Chile. “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, dijo el jefe de Estado. Cepeda concluyó: “Nosotros tenemos plena confianza y absoluta credibilidad en el pueblo colombiano, y vamos a seguir construyendo.

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